https://ria.ru/20210730/piramida-1743682468.html
В Казани арестовали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko
В Казани арестовали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko - РИА Новости, 30.07.2021
В Казани арестовали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko
Вахитовский районный суд Казани в пятницу арестовал на два месяца одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T18:20
2021-07-30T18:20
2021-07-30T18:20
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КАЗАНЬ, 30 июл – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в пятницу арестовал на два месяца одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать в отношении Доронина… меру пресечения в виде заключения под стражу… до 28 сентября", - сказал судья.Доронин был задержан в пятницу, когда приехал на допрос в следственные органы. Ему предъявлено обвинение по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", которая предполагает до 10 лет колонии."В согласованное время допроса я явился добровольно, я ни от чего не отказывался. И если есть возможность провести какое-то разбирательство по поводу обвинения, при этом дать мне возможность по моим обязательствам нести ответственность перед пользователями системы сейчас, это для меня сейчас будет лучший выбор… Обвинение в мошенничестве я не признаю и готов к аргументированному диалогу", - сказал Доронин в ходе заседания, отмечая, что всегда сотрудничал со следствием и сейчас намерен наладить работу по возврату средств вкладчикам.Адвокат поддержал позицию своего подзащитного, попросив суд избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, в частности, домашний арест. Защитник отметил, что следствие по сути идёт уже полгода (дело в отношении неустановленных лиц о создании финансовой пирамиды было возбуждено в декабре 2020 года – ред.), и его подзащитный всегда являлся в правоохранительные органы, а когда его партнеры скрылись и перестали выходить ним на связь, сам явился в органы следствия, заявил об этом и просил возобновить расследование.Следствие отметило, что Доронин, обвиняющийся в тяжком преступлении и имеющий кроме российского еще и гражданство Турции, может скрыться, угрожать свидетелям или иным образом воспрепятствовать следствию.Начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров говорил в начале недели, что в правоохранительные органы поступило более 100 заявлений от татарстанских вкладчиков финансовой организации Finiko. В целом по стране, по его информации, таких заявлений больше тысячи, но реальное количество вкладчиков финансовой организации гораздо больше. Суммы ущерба в заявлениях вкладчиков, по данным МВД, варьируются от 100 тысяч рублей до 10 миллионов рублей. По информации МВД РФ, получены заявления от вкладчиков из разных регионов России и из Казахстана.Прокуратура Татарстана сообщила в декабре 2020 года, что в отношении неустановленных сотрудников Finiko, которые подозреваются в незаконном привлечении не менее 80 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды. По данным прокуратуры, с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании в Татарстане и других регионах РФ, организовали деятельность по привлечению денег физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. По данным надзорного ведомства, клиентам гарантировался доход до 25% в месяц. Прокуратура отмечала, что лицензия форекс-дилера компании Finiko не выдавалась, в госреестрах и в налоговых органах она не была зарегистрирована.
https://ria.ru/20210729/piramidy-1743373859.html
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происшествия, казань, турция, россия
В Казани арестовали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko
Суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Доронина
КАЗАНЬ, 30 июл – РИА Новости.
Вахитовский районный суд Казани
в пятницу арестовал на два месяца одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать в отношении Доронина… меру пресечения в виде заключения под стражу… до 28 сентября", - сказал судья.
Доронин был задержан в пятницу, когда приехал на допрос в следственные органы. Ему предъявлено обвинение по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", которая предполагает до 10 лет колонии.
"В согласованное время допроса я явился добровольно, я ни от чего не отказывался. И если есть возможность провести какое-то разбирательство по поводу обвинения, при этом дать мне возможность по моим обязательствам нести ответственность перед пользователями системы сейчас, это для меня сейчас будет лучший выбор… Обвинение в мошенничестве я не признаю и готов к аргументированному диалогу", - сказал Доронин в ходе заседания, отмечая, что всегда сотрудничал со следствием и сейчас намерен наладить работу по возврату средств вкладчикам.
Адвокат поддержал позицию своего подзащитного, попросив суд избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, в частности, домашний арест. Защитник отметил, что следствие по сути идёт уже полгода (дело в отношении неустановленных лиц о создании финансовой пирамиды было возбуждено в декабре 2020 года – ред.), и его подзащитный всегда являлся в правоохранительные органы, а когда его партнеры скрылись и перестали выходить ним на связь, сам явился в органы следствия, заявил об этом и просил возобновить расследование.
Следствие отметило, что Доронин, обвиняющийся в тяжком преступлении и имеющий кроме российского еще и гражданство Турции
, может скрыться, угрожать свидетелям или иным образом воспрепятствовать следствию.
Начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров говорил в начале недели, что в правоохранительные органы поступило более 100 заявлений от татарстанских вкладчиков финансовой организации Finiko. В целом по стране, по его информации, таких заявлений больше тысячи, но реальное количество вкладчиков финансовой организации гораздо больше. Суммы ущерба в заявлениях вкладчиков, по данным МВД, варьируются от 100 тысяч рублей до 10 миллионов рублей. По информации МВД РФ, получены заявления от вкладчиков из разных регионов России
и из Казахстана.
Прокуратура Татарстана сообщила в декабре 2020 года, что в отношении неустановленных сотрудников Finiko, которые подозреваются в незаконном привлечении не менее 80 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды. По данным прокуратуры, с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании в Татарстане и других регионах РФ, организовали деятельность по привлечению денег физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. По данным надзорного ведомства, клиентам гарантировался доход до 25% в месяц. Прокуратура отмечала, что лицензия форекс-дилера компании Finiko не выдавалась, в госреестрах и в налоговых органах она не была зарегистрирована.