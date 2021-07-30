https://ria.ru/20210730/piramida-1743613344.html
В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko, сообщил источник
В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko, сообщил источник - РИА Новости, 30.07.2021
В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko, сообщил источник
В Казани полиция задержала одного из основателей финансовой пирамиды Finikо — Кирилла Доронина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:25
2021-07-30T13:25
2021-07-30T16:50
казань
происшествия
финансовая пирамида
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743659578_0:0:2018:1135_1920x0_80_0_0_d8de1cf5fb553239deb615ffead78bf2.jpg
КАЗАНЬ, 30 июл — РИА Новости. В Казани полиция задержала одного из основателей финансовой пирамиды Finikо — Кирилла Доронина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.По информации собеседника агентства, ему в ближайшее время должны избрать меру пресечения.По данным прокуратуры, с августа 2019-го по декабрь 2020 года неизвестные, действуя от имени Finiko на территории Татарстана и других регионов страны, начали привлекать деньги людей под предлогом высокоэффективного использования средств как инвестиции в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. Клиентам гарантировался доход в размере до 25 процентов в месяц. Прокуратура отмечала, что лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера компании не выдавали, в государственных реестрах и в налоговых органах она не была зарегистрирована.В декабре 2020 года прокуратура сообщила, что возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды.Как 27 июля рассказал начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров, более сотни заявлений поступило от татарстанских вкладчиков Finiko. В целом по стране таких претензий больше тысячи. Суммы ущерба в обращениях, по данным МВД, варьируются от 100 тысяч до десяти миллионов рублей.
https://ria.ru/20210729/piramidy-1743362855.html
https://ria.ru/20210729/piramidy-1743373859.html
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743659578_253:0:1766:1135_1920x0_80_0_0_b0e89b7141c532eb5663592829d02b14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, происшествия, финансовая пирамида, россия
13:25 30.07.2021 (обновлено: 16:50 30.07.2021)
В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko, сообщил источник
Источник: полиция задержала в Казани одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Доронина
КАЗАНЬ, 30 июл — РИА Новости. В Казани полиция задержала одного из основателей финансовой пирамиды Finikо — Кирилла Доронина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
По информации собеседника агентства, ему в ближайшее время должны избрать меру пресечения.
По данным прокуратуры, с августа 2019-го по декабрь 2020 года неизвестные, действуя от имени Finiko на территории Татарстана и других регионов страны, начали привлекать деньги людей под предлогом высокоэффективного использования средств как инвестиции в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки.
Клиентам гарантировался доход в размере до 25 процентов в месяц. Прокуратура отмечала, что лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера компании не выдавали, в государственных реестрах и в налоговых органах она не была зарегистрирована.
В декабре 2020 года прокуратура сообщила, что возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды.
Как 27 июля рассказал начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров, более сотни заявлений поступило от татарстанских вкладчиков Finiko. В целом по стране таких претензий больше тысячи. Суммы ущерба в обращениях, по данным МВД, варьируются от 100 тысяч до десяти миллионов рублей.