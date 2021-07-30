Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/piramida-1743613344.html
В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko, сообщил источник
В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko, сообщил источник - РИА Новости, 30.07.2021
В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko, сообщил источник
В Казани полиция задержала одного из основателей финансовой пирамиды Finikо — Кирилла Доронина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:25
2021-07-30T16:50
казань
происшествия
финансовая пирамида
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743659578_0:0:2018:1135_1920x0_80_0_0_d8de1cf5fb553239deb615ffead78bf2.jpg
КАЗАНЬ, 30 июл — РИА Новости. В Казани полиция задержала одного из основателей финансовой пирамиды Finikо — Кирилла Доронина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.По информации собеседника агентства, ему в ближайшее время должны избрать меру пресечения.По данным прокуратуры, с августа 2019-го по декабрь 2020 года неизвестные, действуя от имени Finiko на территории Татарстана и других регионов страны, начали привлекать деньги людей под предлогом высокоэффективного использования средств как инвестиции в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. Клиентам гарантировался доход в размере до 25 процентов в месяц. Прокуратура отмечала, что лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера компании не выдавали, в государственных реестрах и в налоговых органах она не была зарегистрирована.В декабре 2020 года прокуратура сообщила, что возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды.Как 27 июля рассказал начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров, более сотни заявлений поступило от татарстанских вкладчиков Finiko. В целом по стране таких претензий больше тысячи. Суммы ущерба в обращениях, по данным МВД, варьируются от 100 тысяч до десяти миллионов рублей.
https://ria.ru/20210729/piramidy-1743362855.html
https://ria.ru/20210729/piramidy-1743373859.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743659578_253:0:1766:1135_1920x0_80_0_0_b0e89b7141c532eb5663592829d02b14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казань, происшествия, финансовая пирамида, россия
13:25 30.07.2021 (обновлено: 16:50 30.07.2021)
 
В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko, сообщил источник

Источник: полиция задержала в Казани одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Доронина

© Finiko RussiaОснователь "Финико" Кирилл Доронин. Кадр из видео
Основатель Финико Кирилл Доронин. Кадр из видео
© Finiko Russia
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 30 июл — РИА Новости. В Казани полиция задержала одного из основателей финансовой пирамиды Finikо — Кирилла Доронина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
По информации собеседника агентства, ему в ближайшее время должны избрать меру пресечения.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 03:18
Банк России предупредил об активизации финансовых пирамид в соцсетях
По данным прокуратуры, с августа 2019-го по декабрь 2020 года неизвестные, действуя от имени Finiko на территории Татарстана и других регионов страны, начали привлекать деньги людей под предлогом высокоэффективного использования средств как инвестиции в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки.
Клиентам гарантировался доход в размере до 25 процентов в месяц. Прокуратура отмечала, что лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера компании не выдавали, в государственных реестрах и в налоговых органах она не была зарегистрирована.
В декабре 2020 года прокуратура сообщила, что возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды.
Как 27 июля рассказал начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров, более сотни заявлений поступило от татарстанских вкладчиков Finiko. В целом по стране таких претензий больше тысячи. Суммы ущерба в обращениях, по данным МВД, варьируются от 100 тысяч до десяти миллионов рублей.
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 07:32
Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
 
КазаньПроисшествияфинансовая пирамидаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
01:12Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Лента новостейМолния