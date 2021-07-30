https://ria.ru/20210730/piramida-1743613344.html

В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko, сообщил источник

В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko, сообщил источник - РИА Новости, 30.07.2021

В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko, сообщил источник

В Казани полиция задержала одного из основателей финансовой пирамиды Finikо — Кирилла Доронина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:25

2021-07-30T13:25

2021-07-30T16:50

казань

происшествия

финансовая пирамида

россия

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КАЗАНЬ, 30 июл — РИА Новости. В Казани полиция задержала одного из основателей финансовой пирамиды Finikо — Кирилла Доронина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.По информации собеседника агентства, ему в ближайшее время должны избрать меру пресечения.По данным прокуратуры, с августа 2019-го по декабрь 2020 года неизвестные, действуя от имени Finiko на территории Татарстана и других регионов страны, начали привлекать деньги людей под предлогом высокоэффективного использования средств как инвестиции в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. Клиентам гарантировался доход в размере до 25 процентов в месяц. Прокуратура отмечала, что лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера компании не выдавали, в государственных реестрах и в налоговых органах она не была зарегистрирована.В декабре 2020 года прокуратура сообщила, что возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды.Как 27 июля рассказал начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров, более сотни заявлений поступило от татарстанских вкладчиков Finiko. В целом по стране таких претензий больше тысячи. Суммы ущерба в обращениях, по данным МВД, варьируются от 100 тысяч до десяти миллионов рублей.

https://ria.ru/20210729/piramidy-1743362855.html

https://ria.ru/20210729/piramidy-1743373859.html

казань

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, происшествия, финансовая пирамида, россия