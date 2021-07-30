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В Москве отменили ношение перчаток для сотрудников общепита
В Москве отменили ношение перчаток для сотрудников общепита - РИА Новости, 30.07.2021
В Москве отменили ношение перчаток для сотрудников общепита
Сотрудники московских кафе и ресторанов могут не использовать перчатки при контакте с посетителем, маски по-прежнему остаются обязательными, сообщил РИА Новости РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:02
2021-07-30T11:02
2021-07-30T11:02
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сотрудники московских кафе и ресторанов могут не использовать перчатки при контакте с посетителем, маски по-прежнему остаются обязательными, сообщил РИА Новости руководитель департамент торговли и услуг Алексей Немерюк."Сотрудники кафе, ресторанов, развлекательных заведений с сегодняшнего дня могут не носить перчатки при обслуживании гостей. Вместе с тем в силе остаются требования к технологическим операциям, например приготовлению блюд", — сообщил Немерюк.Он также подчеркнул, что ношение масок по-прежнему остаётся обязательным при контакте с другими людьми в заведениях.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах столицы, при этом масочный режим остаётся.
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В Москве отменили ношение перчаток для сотрудников общепита
Власти Москвы разрешили сотрудникам общепита контактировать с посетителями без перчаток