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В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах
В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах - РИА Новости, 30.07.2021
В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим, который действовал больше года. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:01
2021-07-30T10:01
2021-07-30T11:22
общество
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим, который действовал больше года.Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась: благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня."В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений", — сказано в блоге Собянина.Тем не менее мэр призвал москвичей продолжать носить маски для защиты органов дыхания в общественных местах."Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений", — подчеркивает он.В заключение он попросил непривитых горожан вакцинироваться.
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общество
10:01 30.07.2021 (обновлено: 11:22 30.07.2021)
В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах
Мэр Москвы Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
отменил перчаточный режим, который действовал больше года.
Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась: благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.
"В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений", — сказано в блоге
Собянина.
Тем не менее мэр призвал москвичей продолжать носить маски для защиты органов дыхания в общественных местах.
"Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений", — подчеркивает он.
В заключение он попросил непривитых горожан вакцинироваться.