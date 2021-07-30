https://ria.ru/20210730/perchatki-1743563253.html

В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах

В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах - РИА Новости, 30.07.2021

В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим, который действовал больше года. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T10:01

2021-07-30T10:01

2021-07-30T11:22

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743568362_0:265:3013:1960_1920x0_80_0_0_a031c78d963a4a6e2687e8abde23e3bc.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим, который действовал больше года.Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась: благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня."В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений", — сказано в блоге Собянина.Тем не менее мэр призвал москвичей продолжать носить маски для защиты органов дыхания в общественных местах."Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений", — подчеркивает он.В заключение он попросил непривитых горожан вакцинироваться.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество