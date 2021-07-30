https://ria.ru/20210730/pechene-1743683678.html

Лукашенко поручил премьер-министру отправить Тихановской посылку с печеньем

Лукашенко поручил премьер-министру отправить Тихановской посылку с печеньем - РИА Новости, 30.07.2021

Лукашенко поручил премьер-министру отправить Тихановской посылку с печеньем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил премьеру Роману Головченко отправить оппозиционному политику Светлане Тихановской несколько пачек печенья. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T18:25

2021-07-30T18:25

2021-07-30T19:48

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белоруссия

джо байден

александр лукашенко

роман головченко

светлана тихановская

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МИНСК, 30 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил премьеру Роману Головченко отправить оппозиционному политику Светлане Тихановской несколько пачек печенья.В среду утром американский лидер Джо Байден встретился с ней в Белом доме. Тихановская попросила президента содействовать "ненасильственному переходу к демократии" в Белоруссии. По ее словам, после встречи Байден дал ей "кипу печенек из Белого дома".Как заявил Лукашенко, за годы на посту главы государства он хорошо узнал трех предыдущих американских президентов."Мы официально с ними не имели никаких отношений, но я их очень хорошо знаю, я знаю, как проводятся вот эти мероприятия: надо встретиться, сделать фотографию и дать печенюшку. Ну слава богу. Если там уж действительно с печеньем проблемы, Роман, надо отправить несколько пачек", — сыронизировал он.Головченко заверил, что выполнит поручение. Видеофрагмент разговора опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".По мнению Лукашенко, Байден "клюнул" на то, что в ЕС создадут "опорную базу агитационно-пропагандистского толка" для "психологических атак" против Минска и Москвы. Глава Белоруссии считает, что у американского президента сейчас "полное замыкание на Россию".Он напомнил слова Байдена о том, что российская экономика якобы опирается исключительно на ядерное оружие и нефтяные ресурсы."Вы видели: бензоколонка, нефть, ядерное оружие. Он переживает, он чуть ли не с ума сходит, и вот надо что-то делать. Это говорит о недальновидности президента. Не может руководитель страны, которая лидирует в мире, себя так вести", — сказал он.При этом, как указал Лукашенко, Байден будет помогать "две минуты", пока "видит человека" — "потом никто в это ввязываться не будет"."Потому что большая политика делается в тиши кабинетов", — добавил он.Тихановская — жена белорусского оппозиционного политика Сергея Тихановского, который находится в заключении с конца мая 2020 года. После его ареста супруга выставила свою кандидатуру на президентские выборы.Согласно официальным результатам ЦИК Белоруссии, она набрала 10,12 процента. Однако оппозиция считает победителем именно Тихановскую.Выехавшая в Литву экс-кандидат является фигурантом уголовных дел, белорусские власти внесли ее в список лиц, причастных к террористической деятельности.

https://ria.ru/20210729/zakharova-1743392836.html

https://ria.ru/20210730/belorussiya-1743489307.html

https://ria.ru/20210730/tikhanovskaya-1743608065.html

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в мире, сша, белоруссия, джо байден, александр лукашенко, роман головченко, светлана тихановская