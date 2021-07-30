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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210730/parfenov-1743093232.html
Леонид Парфенов и его "Карман России": Нижнему Новгороду — 800 лет
Леонид Парфенов и его "Карман России": Нижнему Новгороду — 800 лет - РИА Новости, 30.07.2021
Леонид Парфенов и его "Карман России": Нижнему Новгороду — 800 лет
В четверг в прокат вышел новый фильм Леонида Парфенова — "Карман России". Лента, выпущенная к 800-летию Нижнего Новгорода, посвящена многовековой истории... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T08:00
2021-07-30T08:00
культура
леонид парфенов
нижний новгород
борис немцов
кино и сериалы
90-е годы
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Павел Сурков. В четверг в прокат вышел новый фильм Леонида Парфенова — "Карман России". Лента, выпущенная к 800-летию Нижнего Новгорода, посвящена многовековой истории купеческой волжской столицы. О том, будет ли продолжение и каково это — снимать картины об известных персонажах, а потом обратиться к портрету города, Леонид Парфенов рассказал в интервью РИА Новости.— Вы делали фильмы-портреты людей — Зворыкина, Прокудина-Горского, а теперь — места. Со сценарной точки зрения что сложнее: снять картину о человеке или о городе?— Город тоже может быть героем, если делать фильм про единство его характера. Нижний Новгород — редкостный в России пример множества частных инициатив, личной предприимчивости, неуемной натуры, по-разному проявлявшихся в разное время в очень разных людях. Так что это попытка создать портрет города через коллективный портрет "знатных горожан". Ведь "гений места" — определение очень конкретное: человек, выражающий собой это пространство. Нижегородец, житель "кармана России", уникального торгово-промышленного центра, вставал со своим "веком наравне", проявляя традиционные местные черты, а иначе не стал бы тем самым гением места.— Фильм практически лишен темных пятен. В нем — неувядающая сила Нижнего Новгорода и почти полное отсутствие трагедий его жителей, прославивших город. Это сознательный сценарный ход?— Это фильм к 800-летию Нижнего Новгорода — про ту силу традиции, которая должна помочь городу и горожанам в девятом веке их истории.— Кто герои вашей картины? Как из сотен великих и знаменитых, с кем связана история Нижнего Новгорода, отобрать тех, о ком обязательно надо упомянуть?— Важно было показать очень разные проявления нижегородской инициативы в очень разных сферах. Ну, и постараться сделать это тоже по-разному. Купцов много, но их хор важен для ощущения сословного единства торгового люда.Если в авиации мы брали и Нестерова, и Чкалова, то потому, что уж очень отличаются эпохи. Вроде не так много времени между ними, всего 20 лет, а другая страна и совсем другой этап развития авиации. ГАЗ в первую пятилетку и "газели" в 1990-х — разные машины, для социализма и капитализма. Должен получаться коллаж, убеждающий: нижегородский характер — универсальный, проявляет себя в любых средах.— Фильм открывается фигурой Минина, а завершается Немцовым. Кузьме Минину и князю Пожарскому памятник в Нижнем Новгороде (да и в Москве — на Красной площади) есть. Недавно открыли и памятник Сахарову. Как вы думаете, когда в Нижнем появится памятник Немцову?— Когда именно, не знаю, а что такой памятник должен быть — убежден. Мне кажется, город и область благодарны своему первому губернатору. Даже по меркам крутых 90-х Борис Немцов выделялся как особенно яркая фигура.— Как пришла идея музыкального сопровождения фильма — когда неотъемлемой частью картины становятся именно волжские песни? Как они отбирались? Были ли у вас какие-то музыкальные консультанты?— Ну, как это: Волга — и без песен? Это было естественное решение. Тем более что многие из них маркеры эпохи. Зазвучит "Дубинушка" — понятно, что бурлаки, а "Сормовская лирическая" — послевоенный СССР, сталинский жанр, "Течет Волга" — оттепель, Зыкина как голос первого поколения, переселившегося из деревни в город. Для песен консультанта не привлекали, это мой выбор, еще на стадии сценария.— Похоже, что "Карман России" — своеобразное продолжение "Хребта России", фильма об Урале, который вы сняли больше десяти лет назад. Может быть, появится третий фильм, завершение региональной трилогии? И если да, то о каком городе или регионе пойдет речь?— Действительно, у "Хребта России" и "Кармана России" сходные задачи: выявить местный код и уникальный региональный вклад в общую цивилизацию страны. И названия созвучные. Конечно, таким тематическим планом фильмы не снимаются, а тогда дальше — про Сибирь или, к примеру, Кубань. Хотя вот только что у нас вышел фильм In qvevri veritas — про грузинское вино, то есть опять-таки про "гения места". Ну, и про еще один-два региона России я мог бы сделать подобные проекты, поскольку у меня к ним личное отношение, которым мог бы поделиться. — Кстати, о трилогиях — сложном формате для русской культуры, мало кто находил в себе силы их завершить. Может быть, вслед за "Русскими грузинами" и "Русскими евреями" вы снимете еще один фильм, завершающий вашу "народную" тему?— Это с самого начала предполагалась трилогия, еще "Русские немцы", которые тоже бывали правителями/соправителями России и в элитах оказывались фактически второй титульной нацией.— Какой реакции вы ждете от зрителя, который посмотрит фильм? Усиления интереса к региональной истории или роста понимания перспектив развития российского предпринимательства? Или же вы об этом не думаете — фильм снят и живет уже собственной жизнью?— Любая реакция хороша, лишь бы была. Достаточно того, что зрителю смотреть не скучно. Ведь все мы, кто "Карман России" делал, — частники, работающие над собственными экранными и прочими проектами.
https://ria.ru/20210114/novgorod-1592850346.html
https://ria.ru/20210728/averbukh-1743301839.html
https://ria.ru/20210729/kino-1743299571.html
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леонид парфенов, нижний новгород, борис немцов, кино и сериалы, 90-е годы
08:00 30.07.2021
 

Леонид Парфенов и его "Карман России": Нижнему Новгороду — 800 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Леонид Парфенов
Телеведущий Леонид Парфенов - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Павел Сурков. В четверг в прокат вышел новый фильм Леонида Парфенова — "Карман России". Лента, выпущенная к 800-летию Нижнего Новгорода, посвящена многовековой истории купеческой волжской столицы. О том, будет ли продолжение и каково это — снимать картины об известных персонажах, а потом обратиться к портрету города, Леонид Парфенов рассказал в интервью РИА Новости.
— Вы делали фильмы-портреты людей — Зворыкина, Прокудина-Горского, а теперь — места. Со сценарной точки зрения что сложнее: снять картину о человеке или о городе?
— Город тоже может быть героем, если делать фильм про единство его характера. Нижний Новгород — редкостный в России пример множества частных инициатив, личной предприимчивости, неуемной натуры, по-разному проявлявшихся в разное время в очень разных людях. Так что это попытка создать портрет города через коллективный портрет "знатных горожан".
Ведь "гений места" — определение очень конкретное: человек, выражающий собой это пространство. Нижегородец, житель "кармана России", уникального торгово-промышленного центра, вставал со своим "веком наравне", проявляя традиционные местные черты, а иначе не стал бы тем самым гением места.
© PR-служба фильма "Карман России"Кадр из фильма "Карман России"
Кадр из фильма Карман России
© PR-служба фильма "Карман России"
Кадр из фильма "Карман России"
— Фильм практически лишен темных пятен. В нем — неувядающая сила Нижнего Новгорода и почти полное отсутствие трагедий его жителей, прославивших город. Это сознательный сценарный ход?
— Это фильм к 800-летию Нижнего Новгорода — про ту силу традиции, которая должна помочь городу и горожанам в девятом веке их истории.
© Фото : PR-служба фильма "Карман России"На съемках фильма "Карман России"
На съемках фильма Карман России
1 из 2
На съемках фильма "Карман России"
© Фото : PR-служба фильма "Карман России"
© PR-служба фильма "Карман России"Кадр из фильма "Карман России"
Кадр из фильма Карман России
2 из 2
Кадр из фильма "Карман России"
© PR-служба фильма "Карман России"
1 из 2
На съемках фильма "Карман России"
© Фото : PR-служба фильма "Карман России"
2 из 2
Кадр из фильма "Карман России"
© PR-служба фильма "Карман России"
— Кто герои вашей картины? Как из сотен великих и знаменитых, с кем связана история Нижнего Новгорода, отобрать тех, о ком обязательно надо упомянуть?
— Важно было показать очень разные проявления нижегородской инициативы в очень разных сферах. Ну, и постараться сделать это тоже по-разному. Купцов много, но их хор важен для ощущения сословного единства торгового люда.
Если в авиации мы брали и Нестерова, и Чкалова, то потому, что уж очень отличаются эпохи. Вроде не так много времени между ними, всего 20 лет, а другая страна и совсем другой этап развития авиации. ГАЗ в первую пятилетку и "газели" в 1990-х — разные машины, для социализма и капитализма. Должен получаться коллаж, убеждающий: нижегородский характер — универсальный, проявляет себя в любых средах.
© PR-служба фильма "Карман России"Кадр из фильма "Карман России"
Кадр из фильма Карман России
1 из 3
Кадр из фильма "Карман России"
© PR-служба фильма "Карман России"
© PR-служба фильма "Карман России"Кадр из фильма "Карман России"
Кадр из фильма Карман России
2 из 3
Кадр из фильма "Карман России"
© PR-служба фильма "Карман России"
© Фото : PR-служба фильма "Карман России"На съемках фильма "Карман России"
На съемках фильма Карман России
3 из 3
На съемках фильма "Карман России"
© Фото : PR-служба фильма "Карман России"
1 из 3
Кадр из фильма "Карман России"
© PR-служба фильма "Карман России"
2 из 3
Кадр из фильма "Карман России"
© PR-служба фильма "Карман России"
3 из 3
На съемках фильма "Карман России"
© Фото : PR-служба фильма "Карман России"
— Фильм открывается фигурой Минина, а завершается Немцовым. Кузьме Минину и князю Пожарскому памятник в Нижнем Новгороде (да и в Москве — на Красной площади) есть. Недавно открыли и памятник Сахарову. Как вы думаете, когда в Нижнем появится памятник Немцову?
— Когда именно, не знаю, а что такой памятник должен быть — убежден. Мне кажется, город и область благодарны своему первому губернатору. Даже по меркам крутых 90-х Борис Немцов выделялся как особенно яркая фигура.
— Как пришла идея музыкального сопровождения фильма — когда неотъемлемой частью картины становятся именно волжские песни? Как они отбирались? Были ли у вас какие-то музыкальные консультанты?
— Ну, как это: Волга — и без песен? Это было естественное решение. Тем более что многие из них маркеры эпохи. Зазвучит "Дубинушка" — понятно, что бурлаки, а "Сормовская лирическая" — послевоенный СССР, сталинский жанр, "Течет Волга" — оттепель, Зыкина как голос первого поколения, переселившегося из деревни в город. Для песен консультанта не привлекали, это мой выбор, еще на стадии сценария.
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— Похоже, что "Карман России" — своеобразное продолжение "Хребта России", фильма об Урале, который вы сняли больше десяти лет назад. Может быть, появится третий фильм, завершение региональной трилогии? И если да, то о каком городе или регионе пойдет речь?
— Действительно, у "Хребта России" и "Кармана России" сходные задачи: выявить местный код и уникальный региональный вклад в общую цивилизацию страны. И названия созвучные. Конечно, таким тематическим планом фильмы не снимаются, а тогда дальше — про Сибирь или, к примеру, Кубань. Хотя вот только что у нас вышел фильм In qvevri veritas — про грузинское вино, то есть опять-таки про "гения места". Ну, и про еще один-два региона России я мог бы сделать подобные проекты, поскольку у меня к ним личное отношение, которым мог бы поделиться.
— Кстати, о трилогиях — сложном формате для русской культуры, мало кто находил в себе силы их завершить. Может быть, вслед за "Русскими грузинами" и "Русскими евреями" вы снимете еще один фильм, завершающий вашу "народную" тему?
— Это с самого начала предполагалась трилогия, еще "Русские немцы", которые тоже бывали правителями/соправителями России и в элитах оказывались фактически второй титульной нацией.
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— Какой реакции вы ждете от зрителя, который посмотрит фильм? Усиления интереса к региональной истории или роста понимания перспектив развития российского предпринимательства? Или же вы об этом не думаете — фильм снят и живет уже собственной жизнью?
— Любая реакция хороша, лишь бы была. Достаточно того, что зрителю смотреть не скучно.

А если фильм вызывает интерес, помогает осознать важность личного порыва, способного изменить судьбу, жизненный сценарий, помочь в самореализации, вообще прекрасно.

Ведь все мы, кто "Карман России" делал, — частники, работающие над собственными экранными и прочими проектами.
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