https://ria.ru/20210730/opros-1743713424.html

Опрос показал, кто должен прививаться в первую очередь

Опрос показал, кто должен прививаться в первую очередь - РИА Новости, 30.07.2021

Опрос показал, кто должен прививаться в первую очередь

Москвичи считают, что из всех профессий привиться от коронавируса обязательно должны прежде всего депутаты и медработники, свидетельствуют данные итогов... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T23:08

2021-07-30T23:08

2021-07-30T23:10

политика

севастополь

москва

алексей венедиктов (журналист)

сергей собянин

московская городская дума

госдума рф

"голос"

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Москвичи считают, что из всех профессий привиться от коронавируса обязательно должны прежде всего депутаты и медработники, свидетельствуют данные итогов тестового онлайн-голосования на Московской платформе.В тестировании Московской платформы для голосования на сентябрьских выборах приняли участие более 146 тысяч человек, из них проголосовали порядка 144 тысяч человек.Отвечая на вопрос о том, работники каких профессий должны пройти обязательную вакцинацию, москвичи проголосовали за вакцинацию депутатов (70 043 человек), медицинские работники (60 662 человека), за обязательную вакцинацию всех граждан (62 632 человека).За развитие общественного транспорта проголосовали 101 363 человека. За развитие личного транспорта – 40 621 человек.По итогам тестирования руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил, что на сентябрьских выборах может сократиться число ключей шифрования с семи до пяти."Мы пока сегодня будем выяснять, где у нас основные "затыки". Уже очевидно, что очень много времени занимает семь ключей, наверное, буду просить поддержать предложение сократить их количество до пяти. Условно говоря, пять парламентских партий и "Голос". Мы попробуем это время сократить на сентябрьских выборах", — заявил Венедиктов журналистам.Как ранее рассказывал журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, в ходе тестирования планируется проверить несколько новых функций: отложенное решение, перелистывание бюллетеней и версию для слабовидящих. Если при тестировании будут выявлены ошибки, их устранят до сентября. Всего система прошла шесть публичных тестирований и приняла участие в четырех голосованиях.Инициативу провести тестирование системы онлайн-голосования с учетом инноваций поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210730/test-1743706758.html

https://ria.ru/20201106/golosovanie-1583379566.html

севастополь

москва

россия

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политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), сергей собянин, московская городская дума, госдума рф, "голос", россия, коронавирус covid-19