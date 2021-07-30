https://ria.ru/20210730/obstrel-1743714765.html

В ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ

В ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.07.2021

В ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ

Украинские силовики в пятницу один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T23:39

2021-07-30T23:39

2021-07-30T23:39

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киев

оон

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили об одном обстреле в понедельник со стороны ВС Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольному ЛНР населенному пункту Молодежное, используя крупнокалиберный пулемет.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210730/donbass-1743659788.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, киев, оон, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр