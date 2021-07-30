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В ДНР заявили об обстреле района разведения сил со стороны ВСУ

В ДНР заявили об обстреле района разведения сил со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.07.2021

В ДНР заявили об обстреле района разведения сил со стороны ВСУ

Украинские силовики обстреляли район вблизи разведения сил у Петровского в Донбассе, сообщил в пятницу представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T21:01

2021-07-30T21:01

2021-07-30T21:01

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район вблизи разведения сил у Петровского в Донбассе, сообщил в пятницу представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению Старогнатовка (под контролем Киева - ред.) - Петровское, за пределами участка разведения, но в пятикилометровой зоне, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, 60 гранат, совершено 40 выстрелов из БМП-2", - сказал представитель ДНР в СЦКК.В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В 2019 году стороны возобновили отвод сил на этих участках, в конце года в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210730/donbass-1743659788.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

станица луганская

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в мире, оон, бмп-2, донецкая народная республика, луганская народная республика, станица луганская, сцкк