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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210730/obraschenie-1743671963.html
Украинские монахи призвали патриарха Варфоломея исправить свою ошибку
Украинские монахи призвали патриарха Варфоломея исправить свою ошибку - РИА Новости, 30.07.2021
Украинские монахи призвали патриарха Варфоломея исправить свою ошибку
Монашество Украинской православной церкви (УПЦ) призвало патриарха Константинопольского Варфоломея пересмотреть признание раскольнической Православной церкви... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:36
2021-07-30T17:36
религия и мировоззрение
украина
владимир зеленский
крещение руси
петр порошенко
украинская православная церковь
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Монашество Украинской православной церкви (УПЦ) призвало патриарха Константинопольского Варфоломея пересмотреть признание раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), не имеющей канонического общения с Русской и Украинской церквами."Для нас величайшей болью и величайшей скорбью стали те вероломные действия, которые вы, как первый среди равных епископов православного мира, осуществили по отношению к канонической Украинской православной церкви.... В сложившейся ситуации мы, монашествующие Украинской православной церкви, обращаемся к вам с призывом оценить последствия ваших действий и пересмотреть свое решение. Станьте снова признанным для всех православных первым по чести архиереем и отцом. Вспомните твердую приверженность православию ваших великих предшественников.... Перед общими святынями всех православных христиан мы, архиереи, наместники и настоятельницы всех святых обителей Украинской православной церкви, возносим свои молитвы к милосердному Господу о том, чтобы даровал вам узреть, к чему привело ваше стремление объединить законную церковь с теми, кто отошел от нее десятилетиями ранее и, укрепившись в своем жестокосердии, сеет смуту и разделение среди простых людей", - говорится в обращении прошедшего ранее съезда монашествующих УПЦ, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ) в пятницу.Пятнадцатого июля УПЦ провела съезд монашества в Свято-Успенской Почаевской лавре. В нем, как сообщается в обращении, приняли участие 310 делегатов от 258 монастырей и 56 скитов, подворий и общин. Решение провести собрание принял 12 мая Священный синод УПЦ."Со смущением в сердце и скорбью мы, монашествующие Украинской православной Церкви, спрашиваем вас, патриарха Варфоломея, как ваша нравственность принимает тот уровень смущений, которые принесло ваше решение в нашу страну: захваты храмов, избиение простых верующих, дискриминация наших пастырей и паствы на государственном уровне, призывы к истреблению нашего духовенства?" - обратились к патриарху Варфоломею насельники монастырей Украины.Как ожидается, патриарх Варфоломей посетит Украину в августе. Его визит будет приурочен к празднованию Дня независимости страны (24 августа) и станет ответом на приглашение президента Владимира Зеленского. Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) заявил, что представители канонической Украинской церкви не будут присутствовать на мероприятиях с его участием.ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.В связи с признанием Константинопольским патриархатом ПЦУ, находящейся в расколе с Русской и Украинской церквами, давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь уменьшились.
https://ria.ru/20210729/khod-1743326407.html
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украина, владимир зеленский, крещение руси, петр порошенко, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу)
17:36 30.07.2021
 

Украинские монахи призвали патриарха Варфоломея исправить свою ошибку

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУспенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Монашество Украинской православной церкви (УПЦ) призвало патриарха Константинопольского Варфоломея пересмотреть признание раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), не имеющей канонического общения с Русской и Украинской церквами.
"Для нас величайшей болью и величайшей скорбью стали те вероломные действия, которые вы, как первый среди равных епископов православного мира, осуществили по отношению к канонической Украинской православной церкви.... В сложившейся ситуации мы, монашествующие Украинской православной церкви, обращаемся к вам с призывом оценить последствия ваших действий и пересмотреть свое решение. Станьте снова признанным для всех православных первым по чести архиереем и отцом. Вспомните твердую приверженность православию ваших великих предшественников.... Перед общими святынями всех православных христиан мы, архиереи, наместники и настоятельницы всех святых обителей Украинской православной церкви, возносим свои молитвы к милосердному Господу о том, чтобы даровал вам узреть, к чему привело ваше стремление объединить законную церковь с теми, кто отошел от нее десятилетиями ранее и, укрепившись в своем жестокосердии, сеет смуту и разделение среди простых людей", - говорится в обращении прошедшего ранее съезда монашествующих УПЦ, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ) в пятницу.
Празднование Дня Крещения Руси в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 08:00Религия и мировоззрение
"Томос не помог". Зеленскому показали реальную силу на Украине
Пятнадцатого июля УПЦ провела съезд монашества в Свято-Успенской Почаевской лавре. В нем, как сообщается в обращении, приняли участие 310 делегатов от 258 монастырей и 56 скитов, подворий и общин. Решение провести собрание принял 12 мая Священный синод УПЦ.
"Со смущением в сердце и скорбью мы, монашествующие Украинской православной Церкви, спрашиваем вас, патриарха Варфоломея, как ваша нравственность принимает тот уровень смущений, которые принесло ваше решение в нашу страну: захваты храмов, избиение простых верующих, дискриминация наших пастырей и паствы на государственном уровне, призывы к истреблению нашего духовенства?" - обратились к патриарху Варфоломею насельники монастырей Украины.
Как ожидается, патриарх Варфоломей посетит Украину в августе. Его визит будет приурочен к празднованию Дня независимости страны (24 августа) и станет ответом на приглашение президента Владимира Зеленского. Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) заявил, что представители канонической Украинской церкви не будут присутствовать на мероприятиях с его участием.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 08:00Религия и мировоззрение
"Мало не покажется". Один из символов Украины может исчезнуть
ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом ПЦУ, находящейся в расколе с Русской и Украинской церквами, давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь уменьшились.
 
Религия и мировоззрениеУкраинаВладимир ЗеленскийКрещение РусиПетр ПорошенкоУкраинская православная церковьКонстантинопольский патриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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