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Болгары пожалели, что не могут купить российские автомобили
Болгары пожалели, что не могут купить российские автомобили - РИА Новости, 30.07.2021
Болгары пожалели, что не могут купить российские автомобили
Болгарская газета "Факты" опубликовала материал о серых схемах ввоза российских автомобилей в Европу после официального прекращения импорта. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:29
2021-07-30T19:12
в мире
болгария
европа
автоваз
авто
россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Болгарская газета "Факты" опубликовала материал о серых схемах ввоза российских автомобилей в Европу после официального прекращения импорта.По словам автора статьи, "Нивы" скупают прямо с автовозов, хотя в Европе они стоят в полтора-два раза дороже, чем в России.Читатели газеты выразили сожаление, что российские внедорожники больше невозможно приобрести в Болгарии, и вспомнили преимущества этих машин."Они доказали свое качество в своем автомобильном сегменте! Жаль, что в Болгарии они еще нескоро появятся", — написал пользователь Мародер."Как говорил Стив Джобс: "И дорогой автомобиль, и дешевый довезет вас до места назначения. Вопрос практичности и бахвальства", — прокомментировал Аз Негодника."Людей достали всякие ненужные аксессуары и компьютеры в автомобилях", — добавил еще один читатель."Лада Нива" — это не внедорожник, а вездеход! Их покупают, потому что это идеальные рабочие машины и дешевые", — заявил еще один посетитель сайта."Они используются везде — в сельском хозяйстве и для охоты. В этoм ceктoрe нeт кoнкурeнтoв. Дeшeвo и лeгкo в oбcлуживaнии", — добавил другой читатель.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210725/mashiny-1742815475.html
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в мире, болгария, европа, автоваз, авто, россия
17:29 30.07.2021 (обновлено: 19:12 30.07.2021)
 
Болгары пожалели, что не могут купить российские автомобили

Болгары пожалели, что не могут купить российские автомобили

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкПрезентация новой Lada Granta на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти
Презентация новой Lada Granta на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Болгарская газета "Факты" опубликовала материал о серых схемах ввоза российских автомобилей в Европу после официального прекращения импорта.
По словам автора статьи, "Нивы" скупают прямо с автовозов, хотя в Европе они стоят в полтора-два раза дороже, чем в России.
Читатели газеты выразили сожаление, что российские внедорожники больше невозможно приобрести в Болгарии, и вспомнили преимущества этих машин.
"Они доказали свое качество в своем автомобильном сегменте! Жаль, что в Болгарии они еще нескоро появятся", — написал пользователь Мародер.
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"Как говорил Стив Джобс: "И дорогой автомобиль, и дешевый довезет вас до места назначения. Вопрос практичности и бахвальства", — прокомментировал Аз Негодника.
"Людей достали всякие ненужные аксессуары и компьютеры в автомобилях", — добавил еще один читатель.
"Лада Нива" — это не внедорожник, а вездеход! Их покупают, потому что это идеальные рабочие машины и дешевые", — заявил еще один посетитель сайта.
"Они используются везде — в сельском хозяйстве и для охоты. В этoм ceктoрe нeт кoнкурeнтoв. Дeшeвo и лeгкo в oбcлуживaнии", — добавил другой читатель.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреБолгарияЕвропаАвтоВАЗАвтоРоссия
 
 
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