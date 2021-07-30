https://ria.ru/20210730/niva-1743670068.html

Болгары пожалели, что не могут купить российские автомобили

Болгары пожалели, что не могут купить российские автомобили - РИА Новости, 30.07.2021

Болгары пожалели, что не могут купить российские автомобили

Болгарская газета "Факты" опубликовала материал о серых схемах ввоза российских автомобилей в Европу после официального прекращения импорта. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T17:29

2021-07-30T17:29

2021-07-30T19:12

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автоваз

авто

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Болгарская газета "Факты" опубликовала материал о серых схемах ввоза российских автомобилей в Европу после официального прекращения импорта.По словам автора статьи, "Нивы" скупают прямо с автовозов, хотя в Европе они стоят в полтора-два раза дороже, чем в России.Читатели газеты выразили сожаление, что российские внедорожники больше невозможно приобрести в Болгарии, и вспомнили преимущества этих машин."Они доказали свое качество в своем автомобильном сегменте! Жаль, что в Болгарии они еще нескоро появятся", — написал пользователь Мародер."Как говорил Стив Джобс: "И дорогой автомобиль, и дешевый довезет вас до места назначения. Вопрос практичности и бахвальства", — прокомментировал Аз Негодника."Людей достали всякие ненужные аксессуары и компьютеры в автомобилях", — добавил еще один читатель."Лада Нива" — это не внедорожник, а вездеход! Их покупают, потому что это идеальные рабочие машины и дешевые", — заявил еще один посетитель сайта."Они используются везде — в сельском хозяйстве и для охоты. В этoм ceктoрe нeт кoнкурeнтoв. Дeшeвo и лeгкo в oбcлуживaнии", — добавил другой читатель.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210725/mashiny-1742815475.html

https://ria.ru/20210707/lada-1740197414.html

болгария

европа

россия

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в мире, болгария, европа, автоваз, авто, россия