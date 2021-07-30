https://ria.ru/20210730/neft-1743696444.html

Россия в мае экспортировала в США крупнейший в истории объем нефтепродуктов

Россия в мае экспортировала в США крупнейший в истории объем нефтепродуктов - РИА Новости, 30.07.2021

Россия в мае экспортировала в США крупнейший в истории объем нефтепродуктов

Россия в мае вернулась на вторую строчку рейтинга крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, поставив 26,171 миллиона баррелей, что является рекордным РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T19:42

2021-07-30T19:42

2021-07-30T19:42

экономика

в мире

сша

мексика

канада

минэнерго сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593885665_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_96012282c9115eb07382d9486756aa2b.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия в мае вернулась на вторую строчку рейтинга крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, поставив 26,171 миллиона баррелей, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA).Показатель в мае вырос к апрелю на 26,8%. Первое место сохранила за собой Канада, поставив в США 125,725 миллиона баррелей нефти и нефтепродутков. Третью строчку заняла Мексика, поставив в США 22,556 миллиона баррелей. Саудовская Аравия поставила 12,24 миллиона баррелей, заняв четвертую строчку.Что касается только нефти, то тут Россия заняла третье место, поставив в США 8,598 миллиона баррелей (277 тысячи баррелей в сутки), что в 1,6 раза выше показателя апреля. Кроме того, это максимальный объем с июня 2011 года. Тогда РФ поставила в США 10,047 миллиона баррелей нефти. Первые две строчки рейтинга заняли Канада и Мексика, Саудовская Аравия заняла четвертое место, поставив в США 7,904 миллиона баррелей (104 тысячи баррелей в сутки).В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в мае вырос к апрелю на 3,7%, до 8,569 миллиона баррелей в сутки, а экспорт - снизился на 9,2%, до 8,27 миллиона баррелей в сутки. При этом импорт только нефти в США в отчетном месяце увеличился на 0,2%, до 5,828 миллиона баррелей в сутки, а экспорт - уменьшился на 16,7%, до 2,736 миллиона баррелей в день.

https://ria.ru/20210720/neft-1741921166.html

сша

мексика

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, сша, мексика, канада, минэнерго сша, россия