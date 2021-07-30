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Россия в мае экспортировала в США крупнейший в истории объем нефтепродуктов
Россия в мае экспортировала в США крупнейший в истории объем нефтепродуктов - РИА Новости, 30.07.2021
Россия в мае экспортировала в США крупнейший в истории объем нефтепродуктов
Россия в мае вернулась на вторую строчку рейтинга крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, поставив 26,171 миллиона баррелей, что является рекордным РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:42
2021-07-30T19:42
экономика
в мире
сша
мексика
канада
минэнерго сша
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия в мае вернулась на вторую строчку рейтинга крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, поставив 26,171 миллиона баррелей, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA).Показатель в мае вырос к апрелю на 26,8%. Первое место сохранила за собой Канада, поставив в США 125,725 миллиона баррелей нефти и нефтепродутков. Третью строчку заняла Мексика, поставив в США 22,556 миллиона баррелей. Саудовская Аравия поставила 12,24 миллиона баррелей, заняв четвертую строчку.Что касается только нефти, то тут Россия заняла третье место, поставив в США 8,598 миллиона баррелей (277 тысячи баррелей в сутки), что в 1,6 раза выше показателя апреля. Кроме того, это максимальный объем с июня 2011 года. Тогда РФ поставила в США 10,047 миллиона баррелей нефти. Первые две строчки рейтинга заняли Канада и Мексика, Саудовская Аравия заняла четвертое место, поставив в США 7,904 миллиона баррелей (104 тысячи баррелей в сутки).В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в мае вырос к апрелю на 3,7%, до 8,569 миллиона баррелей в сутки, а экспорт - снизился на 9,2%, до 8,27 миллиона баррелей в сутки. При этом импорт только нефти в США в отчетном месяце увеличился на 0,2%, до 5,828 миллиона баррелей в сутки, а экспорт - уменьшился на 16,7%, до 2,736 миллиона баррелей в день.
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экономика, в мире, сша, мексика, канада, минэнерго сша, россия
19:42 30.07.2021
 
Россия в мае экспортировала в США крупнейший в истории объем нефтепродуктов

Минэнерго США: Россия в мае поставила в Штаты крупнейший за всю историю объем нефти и нефтепродуктов

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джл Байдена
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джл Байдена - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия в мае вернулась на вторую строчку рейтинга крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, поставив 26,171 миллиона баррелей, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA).
Показатель в мае вырос к апрелю на 26,8%. Первое место сохранила за собой Канада, поставив в США 125,725 миллиона баррелей нефти и нефтепродутков. Третью строчку заняла Мексика, поставив в США 22,556 миллиона баррелей. Саудовская Аравия поставила 12,24 миллиона баррелей, заняв четвертую строчку.
Что касается только нефти, то тут Россия заняла третье место, поставив в США 8,598 миллиона баррелей (277 тысячи баррелей в сутки), что в 1,6 раза выше показателя апреля. Кроме того, это максимальный объем с июня 2011 года. Тогда РФ поставила в США 10,047 миллиона баррелей нефти. Первые две строчки рейтинга заняли Канада и Мексика, Саудовская Аравия заняла четвертое место, поставив в США 7,904 миллиона баррелей (104 тысячи баррелей в сутки).
В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в мае вырос к апрелю на 3,7%, до 8,569 миллиона баррелей в сутки, а экспорт - снизился на 9,2%, до 8,27 миллиона баррелей в сутки. При этом импорт только нефти в США в отчетном месяце увеличился на 0,2%, до 5,828 миллиона баррелей в сутки, а экспорт - уменьшился на 16,7%, до 2,736 миллиона баррелей в день.
Рабочий на пункте подготовки нефти - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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