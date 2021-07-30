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Рогозин назвал стоимость модуля "Наука"
Рогозин назвал стоимость модуля "Наука" - РИА Новости, 30.07.2021
Рогозин назвал стоимость модуля "Наука"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал стоимость Многофункционального лабораторного модуля "Наука", который накануне причалил к МКС: 18 миллиардов рублей. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:18
2021-07-30T19:18
2021-07-30T19:18
наука
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал стоимость Многофункционального лабораторного модуля "Наука", который накануне причалил к МКС: 18 миллиардов рублей."Потерять 18 млрд рублей - это намного хуже", - сказал он в эфире радио "КП", объясняя почему было принято решение запустить длительное время пролежавший на Земле модуль, вместо того, чтобы сдать его в музей.
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля
Рогозин назвал стоимость модуля "Наука"
Глава "Роскосмоса" Рогозин: лучше было запустить модуль "Наука", чем потерять 18 миллиардов рублей