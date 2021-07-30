https://ria.ru/20210730/nauka-1743692598.html

Рогозин назвал стоимость модуля "Наука"

Рогозин назвал стоимость модуля "Наука" - РИА Новости, 30.07.2021

Рогозин назвал стоимость модуля "Наука"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал стоимость Многофункционального лабораторного модуля "Наука", который накануне причалил к МКС: 18 миллиардов рублей. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T19:18

2021-07-30T19:18

2021-07-30T19:18

наука

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал стоимость Многофункционального лабораторного модуля "Наука", который накануне причалил к МКС: 18 миллиардов рублей."Потерять 18 млрд рублей - это намного хуже", - сказал он в эфире радио "КП", объясняя почему было принято решение запустить длительное время пролежавший на Земле модуль, вместо того, чтобы сдать его в музей.

земля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля