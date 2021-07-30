https://ria.ru/20210730/nauka-1743566051.html

Открытие люков в модуль "Наука" с МКС отложили на сутки

Открытие люков в модуль "Наука" с МКС отложили на сутки - РИА Новости, 30.07.2021

Открытие люков в модуль "Наука" с МКС отложили на сутки

Российские космонавты откроют переходные люки в причаливший в четверг к МКС модуль "Наука" сегодня вечером, хотя изначально предполагалось сделать это накануне, РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T10:16

2021-07-30T10:16

2021-07-30T10:29

наука

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роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские космонавты откроют переходные люки в причаливший в четверг к МКС модуль "Наука" сегодня вечером, хотя изначально предполагалось сделать это накануне, следует из сообщения на сайте "Роскосмоса"."Вечером после завершения данных работ планируется открытие люков: сначала переходного отсека служебного модуля "Звезда", затем - нового российского модуля. Накануне специалисты ГОГУ (главной оперативной группы управления - ред.) совместно с российскими членами экипажа экспедиции МКС-65 убедились, что основной стык герметичен. Полет Международной космической станции продолжается по намеченной программе", - говорится в сообщении.Ранее планировалось, что люки в новый модуль будут открыты в четверг вечером. Однако этому помешала нештатная ситуация - незапланированное включение двигателей модуля "Наука".

https://ria.ru/20210730/starliner-1743558590.html

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2021

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наука, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)