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Россия возглавит расследование ситуации с модулем "Наука", сообщили в НАСА

Россия возглавит расследование ситуации с модулем "Наука", сообщили в НАСА - РИА Новости, 30.07.2021

Россия возглавит расследование ситуации с модулем "Наука", сообщили в НАСА

Россия возглавит расследование ситуации с модулем "Наука" на Международной космической станции, в нем также примут участие американские инженеры, сообщил... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T00:22

2021-07-30T00:22

2021-07-30T00:35

наука

россия

вашингтон

протон-м

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Россия возглавит расследование ситуации с модулем "Наука" на Международной космической станции, в нем также примут участие американские инженеры, сообщил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано.Монталбано отметил, что, как и принято, страны будут делиться информацией."У нас будет стандартная команда инженеров, которая изучит вопрос", — добавил он.Кроме того, представитель НАСА подчеркнул, что МКС не получила повреждений в связи со стыковкой с российским модулем.Модуль "Наука" причалил к модулю "Звезда" МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Его запустили на ракете "Протон-М" 21 июля, однако в момент выведения на орбиту одна из наземных станций не смогла принять с модуля информацию. После успешной стыковки с МКС, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели "Науки" внепланово включились. Для стабилизации МКС включили двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу при этом не было.

россия

вашингтон

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон, протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос