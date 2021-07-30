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Россия возглавит расследование ситуации с модулем "Наука", сообщили в НАСА
Россия возглавит расследование ситуации с модулем "Наука", сообщили в НАСА - РИА Новости, 30.07.2021
Россия возглавит расследование ситуации с модулем "Наука", сообщили в НАСА
Россия возглавит расследование ситуации с модулем "Наука" на Международной космической станции, в нем также примут участие американские инженеры, сообщил... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T00:22
2021-07-30T00:22
2021-07-30T00:35
наука
россия
вашингтон
протон-м
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Россия возглавит расследование ситуации с модулем "Наука" на Международной космической станции, в нем также примут участие американские инженеры, сообщил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано.Монталбано отметил, что, как и принято, страны будут делиться информацией."У нас будет стандартная команда инженеров, которая изучит вопрос", — добавил он.Кроме того, представитель НАСА подчеркнул, что МКС не получила повреждений в связи со стыковкой с российским модулем.Модуль "Наука" причалил к модулю "Звезда" МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Его запустили на ракете "Протон-М" 21 июля, однако в момент выведения на орбиту одна из наземных станций не смогла принять с модуля информацию. После успешной стыковки с МКС, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели "Науки" внепланово включились. Для стабилизации МКС включили двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу при этом не было.
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россия, вашингтон, протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
00:22 30.07.2021 (обновлено: 00:35 30.07.2021)
Россия возглавит расследование ситуации с модулем "Наука", сообщили в НАСА
НАСА: расследование незапланированной ситуации с модулем "Наука" возглавит Россия