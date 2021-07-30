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Счетная палата США отказала Blue Origin в претензии на контракт НАСА
Счетная палата США отказала Blue Origin в претензии на контракт НАСА - РИА Новости, 30.07.2021
Счетная палата США отказала Blue Origin в претензии на контракт НАСА
Счетная палата США отказала компании Джеффа Безоса Blue Origin в пересмотре контракта на создание лунного модуля, которое НАСА отдало SpaceX. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T23:45
2021-07-30T23:45
сша
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наса
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джефф безос
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Счетная палата США отказала компании Джеффа Безоса Blue Origin в пересмотре контракта на создание лунного модуля, которое НАСА отдало SpaceX."Палата пришла к выводу, что НАСА не нарушало закон или правила о госзакупках, присудив контракт только одной компании &lt;...&gt; Ведомство оставляло за собой право присудить один, два или несколько контрактов, или вовсе не заключать его. Приняв решение о присуждении контракта, НАСА руководствовалось тем, что имеет финансирование лишь на один ", - говорится в решении палаты, опубликованном в пятницу.В соответствии с принятым решением палаты претензия Blue Origin безосновательна, а решение НАСА о присуждении контракта SpaceX было принято на основании обоснованного анализа и в соответствии с законом.НАСА ранее присудило SpaceX контракт на сумму 2,9 миллиарда долларов на создание аппарата для посадки человека на Луну. Проекты других участников тендера, компаний Blue Origin и Dynetics, были значительно дороже. В мае Blue Origin подала официальный протест в счетную палату, а в июле ее глава в открытом письме предложил главе НАСА покрыть недостающие бюджетные расходы в обмен на получение контракта.На время рассмотрения Счетной палатой претензии компании все работы по контракту были приостановлены.
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сша, spacex, наса, космос - риа наука, джефф безос, blue origin, луна
23:45 30.07.2021
 
Счетная палата США отказала Blue Origin в претензии на контракт НАСА

Счетная палата США отказала Blue Origin в претензии на контракт НАСА

© AP Photo / Tony GutierrezМногоразовый космический корабль New Shepard с Джеффом Безосом на борту во время первого пилотируемого полета
Многоразовый космический корабль New Shepard с Джеффом Безосом на борту во время первого пилотируемого полета - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AP Photo / Tony Gutierrez
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Счетная палата США отказала компании Джеффа Безоса Blue Origin в пересмотре контракта на создание лунного модуля, которое НАСА отдало SpaceX.
"Палата пришла к выводу, что НАСА не нарушало закон или правила о госзакупках, присудив контракт только одной компании <...> Ведомство оставляло за собой право присудить один, два или несколько контрактов, или вовсе не заключать его. Приняв решение о присуждении контракта, НАСА руководствовалось тем, что имеет финансирование лишь на один ", - говорится в решении палаты, опубликованном в пятницу.
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В соответствии с принятым решением палаты претензия Blue Origin безосновательна, а решение НАСА о присуждении контракта SpaceX было принято на основании обоснованного анализа и в соответствии с законом.
НАСА ранее присудило SpaceX контракт на сумму 2,9 миллиарда долларов на создание аппарата для посадки человека на Луну. Проекты других участников тендера, компаний Blue Origin и Dynetics, были значительно дороже. В мае Blue Origin подала официальный протест в счетную палату, а в июле ее глава в открытом письме предложил главе НАСА покрыть недостающие бюджетные расходы в обмен на получение контракта.
На время рассмотрения Счетной палатой претензии компании все работы по контракту были приостановлены.
 
СШАSpaceXНАСАКосмос - РИА НаукаДжефф БезосBlue OriginЛуна
 
 
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