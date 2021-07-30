Счетная палата США отказала Blue Origin в претензии на контракт НАСА
Счетная палата США отказала Blue Origin в претензии на контракт НАСА
© AP Photo / Tony GutierrezМногоразовый космический корабль New Shepard с Джеффом Безосом на борту во время первого пилотируемого полета
© AP Photo / Tony Gutierrez
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Счетная палата США отказала компании Джеффа Безоса Blue Origin в пересмотре контракта на создание лунного модуля, которое НАСА отдало SpaceX.
"Палата пришла к выводу, что НАСА не нарушало закон или правила о госзакупках, присудив контракт только одной компании <...> Ведомство оставляло за собой право присудить один, два или несколько контрактов, или вовсе не заключать его. Приняв решение о присуждении контракта, НАСА руководствовалось тем, что имеет финансирование лишь на один ", - говорится в решении палаты, опубликованном в пятницу.
В соответствии с принятым решением палаты претензия Blue Origin безосновательна, а решение НАСА о присуждении контракта SpaceX было принято на основании обоснованного анализа и в соответствии с законом.
НАСА ранее присудило SpaceX контракт на сумму 2,9 миллиарда долларов на создание аппарата для посадки человека на Луну. Проекты других участников тендера, компаний Blue Origin и Dynetics, были значительно дороже. В мае Blue Origin подала официальный протест в счетную палату, а в июле ее глава в открытом письме предложил главе НАСА покрыть недостающие бюджетные расходы в обмен на получение контракта.
На время рассмотрения Счетной палатой претензии компании все работы по контракту были приостановлены.