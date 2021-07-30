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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/nanotela-1743578571.html
Ученые заявили о создании самых эффективных антител к коронавирусу
Ученые заявили о создании самых эффективных антител к коронавирусу - РИА Новости, 30.07.2021
Ученые заявили о создании самых эффективных антител к коронавирусу
Ученые из Геттингенского университета изобрели нанотела, способные предотвратить распространение SARS-CoV-2. Исследование опубликовано в издании The ECMBO... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:10
2021-07-30T13:43
распространение коронавируса
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наука
здоровье
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ученые из Геттингенского университета изобрели нанотела, способные предотвратить распространение SARS-CoV-2. Исследование опубликовано в издании The ECMBO Journal.Новые мини-антитела блокируют рецептор-связывающий домен коронавируса путем нейтрализации: они присоединяются к патогену и предотвращают заражение.Авторы работы во время эксперимента иммунизировали трех лам альпака, которые произвели мини-антитела. Затем у животных взяли образцы крови, чтобы выделить белковые соединения. Из них ученые выбрали 45 самых эффективных молекул и проверили нанотела на эффективность нейтрализации SARS-CoV-2.Изучив механизм удаления иммунных белков из организма, исследователи создали сложные структуры из нескольких молекул. "Триада" соответствует симметрии трех рецептор-связывающих доменов S-белка, который не может высвободиться. Таким образом, результативность нейтрализации вируса повысилась в 30 тысяч раз.Ученые надеются, что в случае успешных испытаний нанотела можно будет производить в большом количестве. Это, как ожидается, удовлетворит мировой спрос на препараты против коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742950802.html
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в мире, наука, здоровье, коронавирус covid-19
11:10 30.07.2021 (обновлено: 13:43 30.07.2021)
 
Ученые заявили о создании самых эффективных антител к коронавирусу

Немецкие ученые создали сверхэффективные нанотела для борьбы с COVID-19

© Depositphotos / polesnoyВирус Covid-19 атакует ДНК
Вирус Covid-19 атакует ДНК - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Depositphotos / polesnoy
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ученые из Геттингенского университета изобрели нанотела, способные предотвратить распространение SARS-CoV-2. Исследование опубликовано в издании The ECMBO Journal.
Новые мини-антитела блокируют рецептор-связывающий домен коронавируса путем нейтрализации: они присоединяются к патогену и предотвращают заражение.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 16:07Распространение коронавируса
Коронавирус может способствовать развитию других инфекций, заявила эксперт
Авторы работы во время эксперимента иммунизировали трех лам альпака, которые произвели мини-антитела. Затем у животных взяли образцы крови, чтобы выделить белковые соединения. Из них ученые выбрали 45 самых эффективных молекул и проверили нанотела на эффективность нейтрализации SARS-CoV-2.
Изучив механизм удаления иммунных белков из организма, исследователи создали сложные структуры из нескольких молекул. "Триада" соответствует симметрии трех рецептор-связывающих доменов S-белка, который не может высвободиться. Таким образом, результативность нейтрализации вируса повысилась в 30 тысяч раз.
Ученые надеются, что в случае успешных испытаний нанотела можно будет производить в большом количестве. Это, как ожидается, удовлетворит мировой спрос на препараты против коронавирусной инфекции.
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