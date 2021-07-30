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Трех подозреваемых в налете на пункт обмена валюты в Ереване задержали
Трех подозреваемых в налете на пункт обмена валюты в Ереване задержали - РИА Новости, 30.07.2021
Трех подозреваемых в налете на пункт обмена валюты в Ереване задержали
Полиция Армении сообщила в пятницу о задержании трех подозреваемых в совершенном накануне вооруженном нападении на пункт обмена валюты в центре Еревана. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:59
2021-07-30T19:59
2021-07-30T19:59
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ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Полиция Армении сообщила в пятницу о задержании трех подозреваемых в совершенном накануне вооруженном нападении на пункт обмена валюты в центре Еревана.Ранее в СК Армении сообщили, что несколько человек ворвались в четверг в пункт выдачи кредитов и обмена валюты на улице Амиряна в Ереване и, угрожая боевой гранатой, потребовали отдать им деньги, однако встретив сопротивление, обратились в бегство. Возбуждено уголовное дело по статьям "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия" и "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ". Максимальная санкция по ним предусматривает 10 лет лишения свободы."Одного из напавших схватил погнавшийся за ними директор пункта обмена валюты. Им оказался 24-летний житель города Эчмиадзина, который был доставлен в Центральное отделение полиции Еревана. Двое других, также жители Эчмиадзина 27 и 32 лет, были задержаны позднее. Орудие преступления – боевая граната – обнаружена. Ведется следствие", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20210409/armeniya-1727525699.html
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в мире, армения, ереван, ск армении
Трех подозреваемых в налете на пункт обмена валюты в Ереване задержали
Полиция задержала трех подозреваемых в налете на пункт обмена валюты в Ереване