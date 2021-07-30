Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/nalet-1743698551.html
Трех подозреваемых в налете на пункт обмена валюты в Ереване задержали
Трех подозреваемых в налете на пункт обмена валюты в Ереване задержали - РИА Новости, 30.07.2021
Трех подозреваемых в налете на пункт обмена валюты в Ереване задержали
Полиция Армении сообщила в пятницу о задержании трех подозреваемых в совершенном накануне вооруженном нападении на пункт обмена валюты в центре Еревана. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:59
2021-07-30T19:59
в мире
армения
ереван
ск армении
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599555477_0:16:3613:2048_1920x0_80_0_0_8fbbe6e355540fcd508c58fb57509711.jpg
ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Полиция Армении сообщила в пятницу о задержании трех подозреваемых в совершенном накануне вооруженном нападении на пункт обмена валюты в центре Еревана.Ранее в СК Армении сообщили, что несколько человек ворвались в четверг в пункт выдачи кредитов и обмена валюты на улице Амиряна в Ереване и, угрожая боевой гранатой, потребовали отдать им деньги, однако встретив сопротивление, обратились в бегство. Возбуждено уголовное дело по статьям "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия" и "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ". Максимальная санкция по ним предусматривает 10 лет лишения свободы."Одного из напавших схватил погнавшийся за ними директор пункта обмена валюты. Им оказался 24-летний житель города Эчмиадзина, который был доставлен в Центральное отделение полиции Еревана. Двое других, также жители Эчмиадзина 27 и 32 лет, были задержаны позднее. Орудие преступления – боевая граната – обнаружена. Ведется следствие", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20210409/armeniya-1727525699.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599555477_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_86200f96fc354ca6e603a60f4fb24f4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, армения, ереван, ск армении
19:59 30.07.2021
 
Трех подозреваемых в налете на пункт обмена валюты в Ереване задержали

Полиция задержала трех подозреваемых в налете на пункт обмена валюты в Ереване

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПлощадь Республики в городе Ереване
Площадь Республики в городе Ереване - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Полиция Армении сообщила в пятницу о задержании трех подозреваемых в совершенном накануне вооруженном нападении на пункт обмена валюты в центре Еревана.
Ранее в СК Армении сообщили, что несколько человек ворвались в четверг в пункт выдачи кредитов и обмена валюты на улице Амиряна в Ереване и, угрожая боевой гранатой, потребовали отдать им деньги, однако встретив сопротивление, обратились в бегство. Возбуждено уголовное дело по статьям "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия" и "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ". Максимальная санкция по ним предусматривает 10 лет лишения свободы.
Сотрудники полиции у здания Национального собрания Армении в Еревaне - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 13:48
Здание Министерства обороны Армении оцепила полиция
"Одного из напавших схватил погнавшийся за ними директор пункта обмена валюты. Им оказался 24-летний житель города Эчмиадзина, который был доставлен в Центральное отделение полиции Еревана. Двое других, также жители Эчмиадзина 27 и 32 лет, были задержаны позднее. Орудие преступления – боевая граната – обнаружена. Ведется следствие", - говорится в сообщении полиции.
 
В миреАрменияЕреванСК Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
01:12Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Лента новостейМолния