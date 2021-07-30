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При наезде автомобиля на террасу бара в Париже погиб один человек

При наезде автомобиля на террасу бара в Париже погиб один человек - РИА Новости, 30.07.2021

При наезде автомобиля на террасу бара в Париже погиб один человек

Один человек погиб и шесть пострадали при наезде автомобиля на террасу бара в Париже, водитель скрылся, сообщили РИА Новости в полиции города. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T01:17

2021-07-30T01:17

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали при наезде автомобиля на террасу бара в Париже, водитель скрылся, сообщили РИА Новости в полиции города.Водитель скрылся, бросив автомобиль на месте ДТП. По предварительным данным, речь идет о непреднамеренном наезде.Источник добавил, что одного из пострадавших положили в реанимацию."Шесть (человек. — Прим. ред.) ранены, один из которых находится в реанимации. Речь идет о пассажире этой машины", — заключил он.По информации BFM TV, инцидент произошел около 23.00 (00.00 мск).В районе инцидента проходит полицейская операция.

https://ria.ru/20210503/frantsiya-1730974933.html

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2021

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москва, франция, дтп, париж, в мире