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При наезде автомобиля на террасу бара в Париже погиб один человек
При наезде автомобиля на террасу бара в Париже погиб один человек - РИА Новости, 30.07.2021
При наезде автомобиля на террасу бара в Париже погиб один человек
Один человек погиб и шесть пострадали при наезде автомобиля на террасу бара в Париже, водитель скрылся, сообщили РИА Новости в полиции города. РИА Новости, 30.07.2021
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали при наезде автомобиля на террасу бара в Париже, водитель скрылся, сообщили РИА Новости в полиции города.Водитель скрылся, бросив автомобиль на месте ДТП. По предварительным данным, речь идет о непреднамеренном наезде.Источник добавил, что одного из пострадавших положили в реанимацию."Шесть (человек. — Прим. ред.) ранены, один из которых находится в реанимации. Речь идет о пассажире этой машины", — заключил он.По информации BFM TV, инцидент произошел около 23.00 (00.00 мск).В районе инцидента проходит полицейская операция.
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москва, франция, дтп, париж, в мире
01:17 30.07.2021 (обновлено: 05:13 30.07.2021)
 
При наезде автомобиля на террасу бара в Париже погиб один человек

При наезде автомобиля на террасу бара в Париже погиб один человек, еще шестеро ранены

© REUTERS / Gonzalo FuentesПолицейские под Парижем
Полицейские под Парижем - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали при наезде автомобиля на террасу бара в Париже, водитель скрылся, сообщили РИА Новости в полиции города.
Водитель скрылся, бросив автомобиль на месте ДТП. По предварительным данным, речь идет о непреднамеренном наезде.

"Это произошло на улице Софруа в 17-м округе Парижа. Скорее всего, речь идет об аварии на дороге, но мы еще в этом не уверены. Мы проверяем. Водитель, который ехал слишком быстро, мог потерять управление перед тем, как он врезался в террасу", — сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник добавил, что одного из пострадавших положили в реанимацию.
"Шесть (человек. — Прим. ред.) ранены, один из которых находится в реанимации. Речь идет о пассажире этой машины", — заключил он.
По информации BFM TV, инцидент произошел около 23.00 (00.00 мск).
В районе инцидента проходит полицейская операция.
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