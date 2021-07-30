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При наезде автомобиля на террасу бара в Париже погиб один человек
При наезде автомобиля на террасу бара в Париже погиб один человек - РИА Новости, 30.07.2021
При наезде автомобиля на террасу бара в Париже погиб один человек
Один человек погиб и шесть пострадали при наезде автомобиля на террасу бара в Париже, водитель скрылся, сообщили РИА Новости в полиции города. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T01:17
2021-07-30T01:17
2021-07-30T05:13
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали при наезде автомобиля на террасу бара в Париже, водитель скрылся, сообщили РИА Новости в полиции города.Водитель скрылся, бросив автомобиль на месте ДТП. По предварительным данным, речь идет о непреднамеренном наезде.Источник добавил, что одного из пострадавших положили в реанимацию."Шесть (человек. — Прим. ред.) ранены, один из которых находится в реанимации. Речь идет о пассажире этой машины", — заключил он.По информации BFM TV, инцидент произошел около 23.00 (00.00 мск).В районе инцидента проходит полицейская операция.
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01:17 30.07.2021 (обновлено: 05:13 30.07.2021)
При наезде автомобиля на террасу бара в Париже погиб один человек
При наезде автомобиля на террасу бара в Париже погиб один человек, еще шестеро ранены