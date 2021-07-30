https://ria.ru/20210730/moskva-1743650648.html

На Московской канатной дороге прошли первые свадьбы

На Московской канатной дороге прошли первые свадьбы - РИА Новости, 30.07.2021

На Московской канатной дороге прошли первые свадьбы

Московская канатная дорога стала площадкой для бракосочетаний в рамках проекта мэра по регистрации брака в необычных местах столицы, первые 13 пар поженились с... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T16:14

2021-07-30T16:14

2021-07-30T16:31

общество

москва

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Московская канатная дорога стала площадкой для бракосочетаний в рамках проекта мэра по регистрации брака в необычных местах столицы, первые 13 пар поженились с видом на Лужники, деловой центр "Москва-Сити" и центр города, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных ЗАГСов."Московская канатная дорога – одно из знаковых мест столицы. Бракосочетание с видом на панораму города никого не оставит равнодушным. Сегодня в рамках проекта мэра Москвы по регистрации брака в необычных местах столицы там поженились первые 13 пар. Прием заявлений на площадку начался в середине июня, и уже сейчас занято почти 70% мест. В августе все даты заняты, но еще есть возможность подать заявление на сентябрь", – рассказали в пресс-службе.Московская канатная дорога уже становилась участником проекта "Новые адреса счастья" 8 мая. В кабинах канатной дороги тогда поженились одновременно 30 пар. Сейчас регистрации брака будут проходить не в кабинах, а в лаунж-зоне "Байкал", которая располагается на верхней станции канатной дороги на Воробьевых горах.После регистрации брака молодожены с фотографом могут бесплатно покататься на фуникулере и сделать свадебную фотосессию. Из окон кабин открываются виды на набережную Москвы-реки, территорию спорткомплекса "Лужники", высотки делового центра "Москва-Сити", главное здание Московского государственного университета имени Ломоносова и многие другие знаковые места столицы.Подать заявление на заключение брака на Московской канатной дороге можно онлайн через портал mos.ru и портал госулуг, а также лично в Гагаринском отделе ЗАГС.Госпошлина остается прежней – 350 рублей.

https://ria.ru/20210519/zags-1732931282.html

https://ria.ru/20201112/zags-1584235698.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва