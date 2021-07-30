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Вильфанд назвал самое теплое российское море
Вильфанд назвал самое теплое российское море - РИА Новости, 30.07.2021
Вильфанд назвал самое теплое российское море
Температура воды на Балтике держится с середины июня на уровне 23-24 градуса, на курортах черноморского побережья тоже очень теплая вода, но она потеплела... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T03:47
2021-07-30T03:47
россия
черное море
балтийское море
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Температура воды на Балтике держится с середины июня на уровне 23-24 градуса, на курортах черноморского побережья тоже очень теплая вода, но она потеплела гораздо позже, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам Вильфанда, те, кто выбрал Балтику для отдыха, все правильно спланировали: с середины июня температура воды 23 градуса - такое бывает очень редко.Он пояснил, что такая теплая вода случилась из-за продолжительного антициклона и небольшой глубины моря.Максимальная температура Черного моря будет в августе, а Балтийское море вряд ли прогреется сильнее.
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россия, черное море, балтийское море, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
03:47 30.07.2021
 
Вильфанд назвал самое теплое российское море

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд рассказал, в каком море в России самая теплая вода

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтдыхающие купаются в Балтийском море в Калининградской области
Отдыхающие купаются в Балтийском море в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Температура воды на Балтике держится с середины июня на уровне 23-24 градуса, на курортах черноморского побережья тоже очень теплая вода, но она потеплела гораздо позже, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Очень теплая и хорошая температура воды в морях на курортах Черного моря. Она однородная в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии, в Туапсе - 25 градусов, в Анапе и Геленджике 24 градуса, а в Сочи 26 градусов. В Калининграде тоже 24 градуса температура воды. Она установилась гораздо раньше, чем на Черном море, поэтому там уже 1,5 месяца такое теплое море", - сказал он.
По словам Вильфанда, те, кто выбрал Балтику для отдыха, все правильно спланировали: с середины июня температура воды 23 градуса - такое бывает очень редко.
Он пояснил, что такая теплая вода случилась из-за продолжительного антициклона и небольшой глубины моря.
Максимальная температура Черного моря будет в августе, а Балтийское море вряд ли прогреется сильнее.
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РоссияЧерное мореБалтийское мореРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
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