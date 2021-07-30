https://ria.ru/20210730/more-1743535927.html

Вильфанд назвал самое теплое российское море

Вильфанд назвал самое теплое российское море - РИА Новости, 30.07.2021

Вильфанд назвал самое теплое российское море

Температура воды на Балтике держится с середины июня на уровне 23-24 градуса, на курортах черноморского побережья тоже очень теплая вода, но она потеплела... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T03:47

2021-07-30T03:47

2021-07-30T03:47

россия

черное море

балтийское море

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Температура воды на Балтике держится с середины июня на уровне 23-24 градуса, на курортах черноморского побережья тоже очень теплая вода, но она потеплела гораздо позже, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам Вильфанда, те, кто выбрал Балтику для отдыха, все правильно спланировали: с середины июня температура воды 23 градуса - такое бывает очень редко.Он пояснил, что такая теплая вода случилась из-за продолжительного антициклона и небольшой глубины моря.Максимальная температура Черного моря будет в августе, а Балтийское море вряд ли прогреется сильнее.

https://ria.ru/20210727/pogoda-1743036020.html

россия

черное море

балтийское море

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, балтийское море, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество