https://ria.ru/20210730/moiz-1743660174.html

Вдова убитого президента Гаити назвала возможных организаторов преступления

Вдова убитого президента Гаити назвала возможных организаторов преступления - РИА Новости, 30.07.2021

Вдова убитого президента Гаити назвала возможных организаторов преступления

Вдова скончавшегося при нападении на президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин считает, что устроить убийство лидера могли олигархи. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T16:50

2021-07-30T16:50

2021-07-30T16:58

в мире

гаити

убийство президента гаити

колумбия

жовенель моиз

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вдова скончавшегося при нападении на президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин считает, что устроить убийство лидера могли олигархи.Ранее местный портал Haiti 24 сообщил, что Мартин Моиз вместе с детьми покинула страну и отправилась в американский штат Флорида, где будет продолжать лечение."Только олигархи и система могли его убить", - заявила вдова гаитянского лидера в интервью газете New York Times. Она подчеркнула, что жители Гаити должны помнить Жовенеля Моиза как человека, который противостоял богатым и власть имущим."Я хотела бы, чтобы людей, который это сделали, поймали, иначе они будут убивать каждого президента, пришедшего к власти. Они сделал так однажды. Сделают и вновь", - добавила бывшая первая леди.Она упомянула имя влиятельного гаитянского бизнесмена Режинальда Було, который якобы мог что-то получить благодаря кончине ее супруга, но не стала обвинять его в заказе убийства, отмечает издание. Бизнесмен ответил, в свою очередь, что "абсолютно никакого отношения к убийству" не имеет.Мартин Моиз добавила, что серьезно рассматривает возможность баллотироваться в президенты страны."Она заявила, что серьезно рассматривает возможность баллотироваться на пост президента", - пишет газета после интервью с Мартин Моиз.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщали, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии, арестованы 27 человек. Похороны лидера прошли 23 июля.

https://ria.ru/20210711/gaiti-1740741485.html

https://ria.ru/20210722/gaiti-1742449694.html

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в мире, гаити, убийство президента гаити, колумбия, жовенель моиз