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На модуле "Наука" началась продувка топливной системы
На модуле "Наука" началась продувка топливной системы - РИА Новости, 30.07.2021
На модуле "Наука" началась продувка топливной системы
Началась операция по удалению остатков топлива из многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на Международной космической станции (МКС), следует из переговоров... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T18:59
2021-07-30T19:15
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Началась операция по удалению остатков топлива из многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на Международной космической станции (МКС), следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Ранее сообщалось, что в пятницу на МКС пройдут операции по приведению топливной системы "Науки" в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием. При этом подмосковный центр управления полетами сказал космонавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву о возможности для комфорта перейти в американский сегмент на время продувки. Кроме того, на время операции астронавты закрыли люки в часть модулей американского сегмента МКС для обеспечения безопасности.Согласно переговорам, специалист хьюстонского центра управления полетами сообщил экипажу станции, что на модуле "Наука" "открыли клапан" для продувки топливных магистралей.Позже специалист проинформировал экипаж, что первый этап продувки завершен. При этом он сказал, что на видео с телекамеры на внешней поверхности станции были замечены частицы, вылетающие из топливных магистралей "Науки". Специалист добавил, что второй этап продувки ожидается в 20.20 мск.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, россия
18:59 30.07.2021 (обновлено: 19:15 30.07.2021)
 
На модуле "Наука" началась продувка топливной системы

На МКС началась операция по удалению остатков топлива из модуля "Наука"

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Началась операция по удалению остатков топлива из многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на Международной космической станции (МКС), следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Ранее сообщалось, что в пятницу на МКС пройдут операции по приведению топливной системы "Науки" в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием. При этом подмосковный центр управления полетами сказал космонавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву о возможности для комфорта перейти в американский сегмент на время продувки. Кроме того, на время операции астронавты закрыли люки в часть модулей американского сегмента МКС для обеспечения безопасности.
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Согласно переговорам, специалист хьюстонского центра управления полетами сообщил экипажу станции, что на модуле "Наука" "открыли клапан" для продувки топливных магистралей.
Позже специалист проинформировал экипаж, что первый этап продувки завершен. При этом он сказал, что на видео с телекамеры на внешней поверхности станции были замечены частицы, вылетающие из топливных магистралей "Науки". Специалист добавил, что второй этап продувки ожидается в 20.20 мск.
Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
МЛМ Наука: как устроен новый модуль российской части МКС
21 июля, 16:42Инфографика
МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
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Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляРоссия
 
 
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