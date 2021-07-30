https://ria.ru/20210730/modul-1743608945.html
Стало известно, когда планируют открыть люк в модуль "Наука" на МКС
Стало известно, когда планируют открыть люк в модуль "Наука" на МКС - РИА Новости, 30.07.2021
Стало известно, когда планируют открыть люк в модуль "Наука" на МКС
Люк в многоцелевой лабораторный модуль "Наука" на МКС планируется открыть в пятницу ближе к девяти вечера, следует из переговоров экипажа с Землей,... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:07
2021-07-30T13:07
2021-07-30T13:18
наука
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
тома песке
акихико хосиде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499497_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20cb4f12ee5e4516be0ed870a9215056.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Люк в многоцелевой лабораторный модуль "Наука" на МКС планируется открыть в пятницу ближе к девяти вечера, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Открытие люка в "Науку" было отложено накануне из-за самопроизвольно включившихся двигателей модуля.Специалист хьюстонского центра управления полетами сказал командиру МКС Акихико Хосиде, что открытие люка в модуль "Наука" намечается в 20.45 мск.В пятницу утром специалист подмосковного центра управления полетами разрешил космонавту Олегу Новицкому открыть люк модуля "Звезда", ведущий в "Науку", люк которой пока закрыт.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было. Роскосмос при этом сообщил, что "Наука" интегрируется в МКС и проводится работа с остатками топлива в модуле.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/mks-1743563074.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6bb81c4c49290e79398b43036daf6e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде
13:07 30.07.2021 (обновлено: 13:18 30.07.2021)
Стало известно, когда планируют открыть люк в модуль "Наука" на МКС
Экипаж МКС планирует открыть люк в модуль "Наука" в пятницу около девяти вечера