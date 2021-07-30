https://ria.ru/20210730/modul-1743608945.html

Стало известно, когда планируют открыть люк в модуль "Наука" на МКС

Стало известно, когда планируют открыть люк в модуль "Наука" на МКС - РИА Новости, 30.07.2021

Стало известно, когда планируют открыть люк в модуль "Наука" на МКС

Люк в многоцелевой лабораторный модуль "Наука" на МКС планируется открыть в пятницу ближе к девяти вечера, следует из переговоров экипажа с Землей,... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:07

2021-07-30T13:07

2021-07-30T13:18

наука

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

тома песке

акихико хосиде

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Люк в многоцелевой лабораторный модуль "Наука" на МКС планируется открыть в пятницу ближе к девяти вечера, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Открытие люка в "Науку" было отложено накануне из-за самопроизвольно включившихся двигателей модуля.Специалист хьюстонского центра управления полетами сказал командиру МКС Акихико Хосиде, что открытие люка в модуль "Наука" намечается в 20.45 мск.В пятницу утром специалист подмосковного центра управления полетами разрешил космонавту Олегу Новицкому открыть люк модуля "Звезда", ведущий в "Науку", люк которой пока закрыт.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было. Роскосмос при этом сообщил, что "Наука" интегрируется в МКС и проводится работа с остатками топлива в модуле.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/mks-1743563074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде