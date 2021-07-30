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В Новой Москве в пруду загородного клуба нашли тело младенца
В Новой Москве в пруду загородного клуба нашли тело младенца - РИА Новости, 30.07.2021
В Новой Москве в пруду загородного клуба нашли тело младенца
Тело младенца найдено в пруду на территории частного загородного клуба в новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T22:20
2021-07-30T22:34
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
новая москва
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Тело младенца найдено в пруду на территории частного загородного клуба в новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова."По данным следствия, 30 июля 2021 года в пруду на территории частного загородного клуба, расположенного в поселении Московский новой Москвы, обнаружено тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления", - сказала Иванова.Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.По предварительным данным, ребенок находился в загородном клубе с родителями, они оставили его на какое-то время без присмотра. Родителей младенца допрашивают.Как отмечает столичная прокуратура, по предварительной версии, девочка осталась без присмотра, дошла до пруда и утонула. Надзорное ведомство поставило ход и расследование дела на свой контроль."Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, новая москва
22:20 30.07.2021 (обновлено: 22:34 30.07.2021)
 
В Новой Москве в пруду загородного клуба нашли тело младенца

В Новой Москве в пруду загородного клуба нашли тело младенца

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Тело младенца найдено в пруду на территории частного загородного клуба в новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
"По данным следствия, 30 июля 2021 года в пруду на территории частного загородного клуба, расположенного в поселении Московский новой Москвы, обнаружено тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления", - сказала Иванова.
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Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.
По предварительным данным, ребенок находился в загородном клубе с родителями, они оставили его на какое-то время без присмотра. Родителей младенца допрашивают.
Как отмечает столичная прокуратура, по предварительной версии, девочка осталась без присмотра, дошла до пруда и утонула. Надзорное ведомство поставило ход и расследование дела на свой контроль.
"Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаНовая Москва
 
 
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