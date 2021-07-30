https://ria.ru/20210730/mladenets-1743710945.html
В Новой Москве в пруду загородного клуба нашли тело младенца
В Новой Москве в пруду загородного клуба нашли тело младенца - РИА Новости, 30.07.2021
В Новой Москве в пруду загородного клуба нашли тело младенца
Тело младенца найдено в пруду на территории частного загородного клуба в новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T22:20
2021-07-30T22:20
2021-07-30T22:34
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
новая москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569077683_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a51f617711a23d03b8eb3c8788f28a81.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Тело младенца найдено в пруду на территории частного загородного клуба в новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова."По данным следствия, 30 июля 2021 года в пруду на территории частного загородного клуба, расположенного в поселении Московский новой Москвы, обнаружено тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления", - сказала Иванова.Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.По предварительным данным, ребенок находился в загородном клубе с родителями, они оставили его на какое-то время без присмотра. Родителей младенца допрашивают.Как отмечает столичная прокуратура, по предварительной версии, девочка осталась без присмотра, дошла до пруда и утонула. Надзорное ведомство поставило ход и расследование дела на свой контроль."Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743683523.html
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569077683_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_9a8d46bfcc18c8247e9ba8b2449a19ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, новая москва
22:20 30.07.2021 (обновлено: 22:34 30.07.2021)
В Новой Москве в пруду загородного клуба нашли тело младенца
В Новой Москве в пруду загородного клуба нашли тело младенца
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Тело младенца найдено в пруду на территории частного загородного клуба в новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК
по Москве Юлия Иванова
.
"По данным следствия, 30 июля 2021 года в пруду на территории частного загородного клуба, расположенного в поселении Московский новой Москвы
, обнаружено тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления", - сказала Иванова.
Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.
По предварительным данным, ребенок находился в загородном клубе с родителями, они оставили его на какое-то время без присмотра. Родителей младенца допрашивают.
Как отмечает столичная прокуратура, по предварительной версии, девочка осталась без присмотра, дошла до пруда и утонула. Надзорное ведомство поставило ход и расследование дела на свой контроль.
"Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.