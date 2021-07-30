https://ria.ru/20210730/mks-1743665784.html

Российским космонавтам на МКС предложили погостить у соседей

Российским космонавтам на МКС предложили погостить у соседей - РИА Новости, 30.07.2021

Российским космонавтам на МКС предложили погостить у соседей

Подмосковный центр управления полетами (ЦУП) сказал российским космонавтам на Международной космической станции (МКС) о возможности перейти в американский... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T17:13

2021-07-30T17:13

2021-07-30T17:44

сша

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подмосковный центр управления полетами (ЦУП) сказал российским космонавтам на Международной космической станции (МКС) о возможности перейти в американский сегмент на время продувки топливной системы модуля "Наука", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Ранее космонавт Олег Новицкий с борта МКС просил подмосковный ЦУП согласовать с американскими коллегами вопрос, смогут ли российские космонавты в пятницу временно находиться на американском сегменте станции в ходе операции по приведению топливной системы модуля "Наука" в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием."Олег, информация такая: у нас наиболее важные операции будут проходить в период с 15.30 до 17.30 (по гринвичскому времени; с 18.30 до 20.30 мск - ред.). Для комфорта и если есть необходимость, можно воспользоваться гостеприимством наших партнеров на американском сегменте", - сказал Новицкому специалист центра.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210730/sboy-1743626955.html

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сша, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), россия