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Российским космонавтам на МКС предложили погостить у соседей
Российским космонавтам на МКС предложили погостить у соседей - РИА Новости, 30.07.2021
Российским космонавтам на МКС предложили погостить у соседей
Подмосковный центр управления полетами (ЦУП) сказал российским космонавтам на Международной космической станции (МКС) о возможности перейти в американский... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:13
2021-07-30T17:44
сша
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подмосковный центр управления полетами (ЦУП) сказал российским космонавтам на Международной космической станции (МКС) о возможности перейти в американский сегмент на время продувки топливной системы модуля "Наука", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Ранее космонавт Олег Новицкий с борта МКС просил подмосковный ЦУП согласовать с американскими коллегами вопрос, смогут ли российские космонавты в пятницу временно находиться на американском сегменте станции в ходе операции по приведению топливной системы модуля "Наука" в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием."Олег, информация такая: у нас наиболее важные операции будут проходить в период с 15.30 до 17.30 (по гринвичскому времени; с 18.30 до 20.30 мск - ред.). Для комфорта и если есть необходимость, можно воспользоваться гостеприимством наших партнеров на американском сегменте", - сказал Новицкому специалист центра.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
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сша, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), россия
17:13 30.07.2021 (обновлено: 17:44 30.07.2021)
 
Российским космонавтам на МКС предложили погостить у соседей

ЦУП предложил российским космонавтам на МКС перейти в американский сегмент на время работ с "Наукой"

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подмосковный центр управления полетами (ЦУП) сказал российским космонавтам на Международной космической станции (МКС) о возможности перейти в американский сегмент на время продувки топливной системы модуля "Наука", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Ранее космонавт Олег Новицкий с борта МКС просил подмосковный ЦУП согласовать с американскими коллегами вопрос, смогут ли российские космонавты в пятницу временно находиться на американском сегменте станции в ходе операции по приведению топливной системы модуля "Наука" в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием.
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 14:23Наука
Названа причина внезапного включения двигателей модуля "Наука"
"Олег, информация такая: у нас наиболее важные операции будут проходить в период с 15.30 до 17.30 (по гринвичскому времени; с 18.30 до 20.30 мск - ред.). Для комфорта и если есть необходимость, можно воспользоваться гостеприимством наших партнеров на американском сегменте", - сказал Новицкому специалист центра.
Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
МЛМ Наука: как устроен новый модуль российской части МКС
21 июля, 16:42Инфографика
МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
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СШАКосмос - РИА НаукаЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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