17:13 30.07.2021 (обновлено: 17:44 30.07.2021)
Российским космонавтам на МКС предложили погостить у соседей
ЦУП предложил российским космонавтам на МКС перейти в американский сегмент на время работ с "Наукой"
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подмосковный центр управления полетами (ЦУП) сказал российским космонавтам на Международной космической станции (МКС) о возможности перейти в американский сегмент на время продувки топливной системы модуля "Наука", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Ранее космонавт Олег Новицкий с борта МКС просил подмосковный ЦУП согласовать с американскими коллегами вопрос, смогут ли российские космонавты в пятницу временно находиться на американском сегменте станции в ходе операции по приведению топливной системы модуля "Наука" в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием.
"Олег, информация такая: у нас наиболее важные операции будут проходить в период с 15.30 до 17.30 (по гринвичскому времени; с 18.30 до 20.30 мск - ред.). Для комфорта и если есть необходимость, можно воспользоваться гостеприимством наших партнеров на американском сегменте", - сказал Новицкому специалист центра.
Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.