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Иркутской области выделят средства на медицинское оборудование
Иркутской области выделят средства на медицинское оборудование - РИА Новости, 30.07.2021
Иркутской области выделят средства на медицинское оборудование
Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил о выделении 525 миллионов рублей Иркутской области на приобретение медицинского оборудования. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:13
2021-07-30T14:59
экономика
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
общество
иркутская область
владимир путин
михаил мишустин
итуруп
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил о выделении 525 миллионов рублей Иркутской области на приобретение медицинского оборудования.Ранее на этой неделе премьер посетил с рабочей поездкой регионы Дальнего Востока и Сибири. На заседании кабмина в пятницу он отметил, что в этих регионах остается еще много вопросов, в том числе в сфере здравоохранения."Ряд решений уже приняты. Сегодня выделим 525 миллионов рублей Иркутской области на приобретение медицинского оборудования. Эти средства позволят обеспечить новые строящиеся объекты здравоохранения всем необходимым и открыть их для оказания людям качественной медицинской помощи как можно скорее", - сказал Мишустин.Кроме того, с участием федерального центра будет построено Иркутское суворовское военное училище, упомянул он, - соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.Как сообщил глава кабмина, также в пятницу будут направлены средства Сахалинской области, чтобы регион мог решить вопрос с дополнительным оснащением оборудованием Курильской больницы на острове Итуруп.Он уточнил, что в бюджете на следующие три года будет предусмотрено финансирование на завершение строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре.Он уточнил, что регион сможет направить эти ресурсы на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Комсомольске-на Амуре и приобретение коммунальной техники для него.
https://realty.ria.ru/20210729/irkutsk-1743386586.html
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хабаровский край
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иркутская область
итуруп
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экономика, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, общество, иркутская область, владимир путин, михаил мишустин, итуруп, россия, коронавирус в россии
14:13 30.07.2021 (обновлено: 14:59 30.07.2021)
 
Иркутской области выделят средства на медицинское оборудование

Премьер Мишустин: Иркутской области выделят 525 миллионов рублей на медицинское оборудование

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКомсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил о выделении 525 миллионов рублей Иркутской области на приобретение медицинского оборудования.
Ранее на этой неделе премьер посетил с рабочей поездкой регионы Дальнего Востока и Сибири. На заседании кабмина в пятницу он отметил, что в этих регионах остается еще много вопросов, в том числе в сфере здравоохранения.
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"Ряд решений уже приняты. Сегодня выделим 525 миллионов рублей Иркутской области на приобретение медицинского оборудования. Эти средства позволят обеспечить новые строящиеся объекты здравоохранения всем необходимым и открыть их для оказания людям качественной медицинской помощи как можно скорее", - сказал Мишустин.
Кроме того, с участием федерального центра будет построено Иркутское суворовское военное училище, упомянул он, - соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
Как сообщил глава кабмина, также в пятницу будут направлены средства Сахалинской области, чтобы регион мог решить вопрос с дополнительным оснащением оборудованием Курильской больницы на острове Итуруп.
Он уточнил, что в бюджете на следующие три года будет предусмотрено финансирование на завершение строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре.
"Сегодня в повестке заседания правительства есть решения, которые мы начали готовить еще до этой поездки. Дополнительную финансовую поддержку окажем Хабаровскому краю на общую сумму около 460 миллионов рублей. Для этого перераспределим средства внутри программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа", - сообщил Мишустин.
Он уточнил, что регион сможет направить эти ресурсы на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Комсомольске-на Амуре и приобретение коммунальной техники для него.
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ЭкономикаХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреОбществоИркутская областьВладимир ПутинМихаил МишустинИтурупРоссияКоронавирус в России
 
 
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