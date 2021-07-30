https://ria.ru/20210730/mishustin-1743624712.html

Иркутской области выделят средства на медицинское оборудование

Иркутской области выделят средства на медицинское оборудование - РИА Новости, 30.07.2021

Иркутской области выделят средства на медицинское оборудование

Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил о выделении 525 миллионов рублей Иркутской области на приобретение медицинского оборудования. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:13

2021-07-30T14:13

2021-07-30T14:59

экономика

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

общество

иркутская область

владимир путин

михаил мишустин

итуруп

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил о выделении 525 миллионов рублей Иркутской области на приобретение медицинского оборудования.Ранее на этой неделе премьер посетил с рабочей поездкой регионы Дальнего Востока и Сибири. На заседании кабмина в пятницу он отметил, что в этих регионах остается еще много вопросов, в том числе в сфере здравоохранения."Ряд решений уже приняты. Сегодня выделим 525 миллионов рублей Иркутской области на приобретение медицинского оборудования. Эти средства позволят обеспечить новые строящиеся объекты здравоохранения всем необходимым и открыть их для оказания людям качественной медицинской помощи как можно скорее", - сказал Мишустин.Кроме того, с участием федерального центра будет построено Иркутское суворовское военное училище, упомянул он, - соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.Как сообщил глава кабмина, также в пятницу будут направлены средства Сахалинской области, чтобы регион мог решить вопрос с дополнительным оснащением оборудованием Курильской больницы на острове Итуруп.Он уточнил, что в бюджете на следующие три года будет предусмотрено финансирование на завершение строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре.Он уточнил, что регион сможет направить эти ресурсы на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Комсомольске-на Амуре и приобретение коммунальной техники для него.

https://realty.ria.ru/20210729/irkutsk-1743386586.html

https://ria.ru/20210730/sevastopol-1743626353.html

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

иркутская область

итуруп

россия

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экономика, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, общество, иркутская область, владимир путин, михаил мишустин, итуруп, россия, коронавирус в россии