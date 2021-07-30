https://ria.ru/20210730/mishustin-1743554079.html
Мишустин поручил обеспечить подготовку плана по развитию российского ПО
Мишустин поручил обеспечить подготовку плана по развитию российского ПО - РИА Новости, 30.07.2021
Мишустин поручил обеспечить подготовку плана по развитию российского ПО
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минцифре до 1 октября текущего года обеспечить подготовку плана мероприятий по развитию и... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:03
2021-07-30T09:03
2021-07-30T09:31
общество
михаил мишустин
тверская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минцифре до 1 октября текущего года обеспечить подготовку плана мероприятий по развитию и внедрению отечественного ПО, сообщила пресс-служба кабмина."До 1 октября Минпромторгу и Минцифры предстоит обеспечить подготовку плана мероприятий по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного программного обеспечения, включая создание мультисервисной модульной промышленной платформы", - говорится в сообщении.Отмечается, что премьер-министр дал соответствующие поручение по итогам рабочей поездки в Тверскую область.По словам председателя правительства, сегодня цифровая платформа для промышленности - это то, чем занимается весь мир. Она позволяет соединить крупных заказчиков и разработчиков современных программно-технических решений. Такой подход создает весьма серьезный задел на будущее.В поручениях уточняется, что план мероприятий по развитию и внедрению отечественного ПО должен быть сформирован с учетом унифицированных функциональных требований к софту, которые предложат отраслевые организации."Предполагается, что проекты, которые войдут в план мероприятий и будут реализовываться в рамках мультисервисной модульной промышленной платформы, получат поддержку по линии национальной программы "Цифровая экономика". Минцифры и Минпромторгу предстоит проработать такую возможность до 20 декабря", - добавляется в сообщении.
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общество, михаил мишустин, тверская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
09:03 30.07.2021 (обновлено: 09:31 30.07.2021)
Мишустин поручил обеспечить подготовку плана по развитию российского ПО
Премьер Мишустин поручил обеспечить подготовку плана по развитию российского ПО до 1 октября
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
поручил Минпромторгу
и Минцифре до 1 октября текущего года обеспечить подготовку плана мероприятий по развитию и внедрению отечественного ПО, сообщила пресс-служба кабмина.
"До 1 октября Минпромторгу и Минцифры предстоит обеспечить подготовку плана мероприятий по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного программного обеспечения, включая создание мультисервисной модульной промышленной платформы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что премьер-министр дал соответствующие поручение по итогам рабочей поездки в Тверскую область
.
По словам председателя правительства, сегодня цифровая платформа для промышленности - это то, чем занимается весь мир. Она позволяет соединить крупных заказчиков и разработчиков современных программно-технических решений. Такой подход создает весьма серьезный задел на будущее.
В поручениях уточняется, что план мероприятий по развитию и внедрению отечественного ПО должен быть сформирован с учетом унифицированных функциональных требований к софту, которые предложат отраслевые организации.
"Предполагается, что проекты, которые войдут в план мероприятий и будут реализовываться в рамках мультисервисной модульной промышленной платформы, получат поддержку по линии национальной программы "Цифровая экономика". Минцифры и Минпромторгу предстоит проработать такую возможность до 20 декабря", - добавляется в сообщении.