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Российские военные впервые отработали "блокирующее минирование"
Российские военные впервые отработали "блокирующее минирование" - РИА Новости, 30.07.2021
Российские военные впервые отработали "блокирующее минирование"
Инженерные войска России впервые применили дистанционное "блокирующее минирование" в ходе специальных учений в Нижегородской области, сообщает в пятницу... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:53
2021-07-30T14:53
безопасность
армия
нижегородская область
россия
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Инженерные войска России впервые применили дистанционное "блокирующее минирование" в ходе специальных учений в Нижегородской области, сообщает в пятницу Минобороны России."Инженерные подразделения отработали навыки установки смешанных минных полей перспективным средством устройства минно-взрывных заграждений - универсальным минным заградителем УМЗ-К "Клещ". Также … применили новые образцы инженерных боеприпасов, в том числе и перспективные противокрышевые мины ПТКМ-1Р", - говорится в релизе.По данным ведомства, способ дистанционного блокирующего минирования применен впервые.В ходе учений военные отработали "втягивание условного противника в заминированный район с последующим блокированием и уничтожением".Специальные учения Инженерных войск проводятся в Западном военном округе в рамках подготовки к стратегическим маневрам "Запад-2021". Задействованы более восьми тысяч военнослужащих и свыше 1,5 тысяч единиц военной техники.
https://ria.ru/20210708/krym-1740389725.html
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безопасность, армия, нижегородская область, россия
14:53 30.07.2021
 
Российские военные впервые отработали "блокирующее минирование"

Минобороны: российские военные впервые отработали дистанционное "блокирующее минирование"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий вооруженных сил России во время активной фазы совместного белорусско-российского батальонного тактического учения на полигоне "Осиповичский" в Могилевской области
Военнослужащий вооруженных сил России во время активной фазы совместного белорусско-российского батальонного тактического учения на полигоне Осиповичский в Могилевской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Инженерные войска России впервые применили дистанционное "блокирующее минирование" в ходе специальных учений в Нижегородской области, сообщает в пятницу Минобороны России.
"Инженерные подразделения отработали навыки установки смешанных минных полей перспективным средством устройства минно-взрывных заграждений - универсальным минным заградителем УМЗ-К "Клещ". Также … применили новые образцы инженерных боеприпасов, в том числе и перспективные противокрышевые мины ПТКМ-1Р", - говорится в релизе.
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По данным ведомства, способ дистанционного блокирующего минирования применен впервые.
В ходе учений военные отработали "втягивание условного противника в заминированный район с последующим блокированием и уничтожением".
Специальные учения Инженерных войск проводятся в Западном военном округе в рамках подготовки к стратегическим маневрам "Запад-2021". Задействованы более восьми тысяч военнослужащих и свыше 1,5 тысяч единиц военной техники.
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