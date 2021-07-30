https://ria.ru/20210730/minirovanie-1743633429.html

Российские военные впервые отработали "блокирующее минирование"

Российские военные впервые отработали "блокирующее минирование" - РИА Новости, 30.07.2021

Российские военные впервые отработали "блокирующее минирование"

Инженерные войска России впервые применили дистанционное "блокирующее минирование" в ходе специальных учений в Нижегородской области, сообщает в пятницу... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:53

2021-07-30T14:53

2021-07-30T14:53

безопасность

армия

нижегородская область

россия

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Инженерные войска России впервые применили дистанционное "блокирующее минирование" в ходе специальных учений в Нижегородской области, сообщает в пятницу Минобороны России."Инженерные подразделения отработали навыки установки смешанных минных полей перспективным средством устройства минно-взрывных заграждений - универсальным минным заградителем УМЗ-К "Клещ". Также … применили новые образцы инженерных боеприпасов, в том числе и перспективные противокрышевые мины ПТКМ-1Р", - говорится в релизе.По данным ведомства, способ дистанционного блокирующего минирования применен впервые.В ходе учений военные отработали "втягивание условного противника в заминированный район с последующим блокированием и уничтожением".Специальные учения Инженерных войск проводятся в Западном военном округе в рамках подготовки к стратегическим маневрам "Запад-2021". Задействованы более восьми тысяч военнослужащих и свыше 1,5 тысяч единиц военной техники.

https://ria.ru/20210708/krym-1740389725.html

https://ria.ru/20210720/zrs-1741975702.html

нижегородская область

россия

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безопасность, армия, нижегородская область, россия