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МВД обязало организаторов публичных мероприятий отчитываться через 45 дней
МВД обязало организаторов публичных мероприятий отчитываться через 45 дней - РИА Новости, 30.07.2021
МВД обязало организаторов публичных мероприятий отчитываться через 45 дней
Организаторов публичных мероприятий и акций в РФ обязали отчитываться об их итогах, в том числе финансовых, спустя 45 дней после проведения, соответствующий... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:44
2021-07-30T17:44
общество
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Организаторов публичных мероприятий и акций в РФ обязали отчитываться об их итогах, в том числе финансовых, спустя 45 дней после проведения, соответствующий приказ за подписью главы МВД Владимира Колокольцева опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее на сайте МВД РФ указывалось, что ведомство подготовило соответствующий проект приказа. Он разработан в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 541-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". При проверке отчета, как говорилось в релизе, могут быть выявлены нарушения по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга...". Приводился и срок представления отчета в орган исполнительной власти: 45 дней со дня мероприятия.В частности, в приложении к приказу указывается, что организаторы мероприятия должны указать ФИО или наименование организатора публичного мероприятия, его место жительства/пребывания/нахождения и номер телефона, индивидуальный номер налогоплательщика, место проведения публичного мероприятия, дату, время начала и окончания, реквизиты банковского счета организатора публичного мероприятия, используемого для сбора денег, а также орган исполнительной власти региона РФ или местного самоуправления, согласовавший публичное мероприятие.Согласно приказу, организаторы должны подробно отчитаться о финансах публичного мероприятия: нужно указать общую сумму денег, собранную организатором, общую сумму денег, подлежащих возврату, общую сумму денег, подлежащую перечислению в бюджет, а также общую сумму перечислений юрлицам и индивидуальным предпринимателям за поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ и прочие перечисления. Нужно также указать общую сумму перечислений физлицам и самозанятым за то же самое.Помимо этого, нужно по тем же пунктам отчитаться за перечисления некоммерческим организациям, а также расходование денег по иным основаниям, общую сумму израсходованных и неизрасходованных денег. "К отчету прилагаются документы (либо их заверенные копии), подтверждающие каждое произведенное расходование денежных средств. По пункту 9 отчета прилагается расчет распределения неизрасходованных денежных средств между гражданами и организациями, вносившими денежные средства", - говорится в документе.Документ должен подписывать организатор публичного мероприятия или лицо, уполномоченное им выполнять распорядительные функции.Согласно ч. 9 ст. 11 закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в случае внесения средств от иностранных государств, международных организаций или общественных движений, иностранных граждан, а также ряда других субъектов, деньги подлежат возврату. Согласно этому же закону, в случае анонимного пожертвования деньги надо перечислить в бюджет РФ.
https://rsport.ria.ru/20210730/rpl-1743623339.html
https://ria.ru/20210729/kabmin-1743523392.html
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общество, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
17:44 30.07.2021
 
МВД обязало организаторов публичных мероприятий отчитываться через 45 дней

МВД обязало организаторов публичных мероприятий отчитываться об их итогах через 45 дней

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Организаторов публичных мероприятий и акций в РФ обязали отчитываться об их итогах, в том числе финансовых, спустя 45 дней после проведения, соответствующий приказ за подписью главы МВД Владимира Колокольцева опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее на сайте МВД РФ указывалось, что ведомство подготовило соответствующий проект приказа. Он разработан в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 541-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". При проверке отчета, как говорилось в релизе, могут быть выявлены нарушения по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга...". Приводился и срок представления отчета в орган исполнительной власти: 45 дней со дня мероприятия.
В частности, в приложении к приказу указывается, что организаторы мероприятия должны указать ФИО или наименование организатора публичного мероприятия, его место жительства/пребывания/нахождения и номер телефона, индивидуальный номер налогоплательщика, место проведения публичного мероприятия, дату, время начала и окончания, реквизиты банковского счета организатора публичного мероприятия, используемого для сбора денег, а также орган исполнительной власти региона РФ или местного самоуправления, согласовавший публичное мероприятие.
Согласно приказу, организаторы должны подробно отчитаться о финансах публичного мероприятия: нужно указать общую сумму денег, собранную организатором, общую сумму денег, подлежащих возврату, общую сумму денег, подлежащую перечислению в бюджет, а также общую сумму перечислений юрлицам и индивидуальным предпринимателям за поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ и прочие перечисления. Нужно также указать общую сумму перечислений физлицам и самозанятым за то же самое.
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Помимо этого, нужно по тем же пунктам отчитаться за перечисления некоммерческим организациям, а также расходование денег по иным основаниям, общую сумму израсходованных и неизрасходованных денег. "К отчету прилагаются документы (либо их заверенные копии), подтверждающие каждое произведенное расходование денежных средств. По пункту 9 отчета прилагается расчет распределения неизрасходованных денежных средств между гражданами и организациями, вносившими денежные средства", - говорится в документе.
Документ должен подписывать организатор публичного мероприятия или лицо, уполномоченное им выполнять распорядительные функции.
Согласно ч. 9 ст. 11 закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в случае внесения средств от иностранных государств, международных организаций или общественных движений, иностранных граждан, а также ряда других субъектов, деньги подлежат возврату. Согласно этому же закону, в случае анонимного пожертвования деньги надо перечислить в бюджет РФ.
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ОбществоВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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