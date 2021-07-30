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https://ria.ru/20210730/merkel-1743591153.html
Историк рассказал, как Меркель и Путин говорили "на повышенных тонах"
Историк рассказал, как Меркель и Путин говорили "на повышенных тонах" - РИА Новости, 30.07.2021
Историк рассказал, как Меркель и Путин говорили "на повышенных тонах"
Канцлер Германии Ангела Меркель провела десятки телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в 2014 году из-за украинского кризиса. Такие... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:59
2021-07-30T13:40
в мире
киев
германия
москва
владимир путин
ангела меркель
сильвио берлускони
россия
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БЕРЛИН, 30 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель провела десятки телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в 2014 году из-за украинского кризиса. Такие детали приводятся в ее новой биографии, изданной историком Ральфом Боллманом.Книга, как отмечается, охватывает жизнь "самой влиятельной женщины-политика в мире" с рождения до начала 2021 года. Особое внимание уделяется ее деятельности на посту главы германского правительства и главного европейского "кризисного менеджера". Издательство предоставило РИА Новости немецкий текст книги.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. В марте 2014 года Крым стал российским регионом после проведенного там референдума.Меркель, как пишет биограф, совершенно не ожидала вмешательства Москвы на этом этапе, "как и большинство других западных политиков или экспертов по внешней политике". В 2014 году она "десятки раз" звонила президенту России, однако пресс-служба германского правительства сделала официальные заявления только по 27 беседам. При этом, как говорится в биографии, канцлер не хотела лично ехать в Москву "из-за отсутствия шансов на успех; риск быть униженной Путиным казался ей слишком высоким".Переговоры, как говорится в тексте, носили характер дуэлей."Путин много говорит, иногда бесконечно, гораздо больше половины времени", — сообщают служащие, прослушивавшие разговоры. В деликатных ситуациях он становится "очень эмоциональным, страстным, даже злым". Оставалось неясным, был ли это настоящий эмоциональный всплеск или простой расчет. Она отвечала более коротко, чем он, холоднее, но, по крайней мере, так же ясно по существу", — пишет историк."Они говорят друг другу все в лицо", — рассказывали сотрудники, даже если канцлер и президент и не могли видеть друг друга по телефону, возможно, это даже облегчало задачу. Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали", — пишет биограф канцлера ФРГ.Он также отметил, что Меркель использовала в этих переговорах весь свой опыт общения с политическими конкурентами и тактику, принятую ею на обсуждениях планов по спасению евро. Кроме того, общение с немецким политиком Роландом Кохом или экс-главной Италии Сильвио Берлускони подготовили ее к "противостоянию" с Путиным.Даже после того как канцлер Германии и президент России "научились уважать друг друга", их беседы "едва ли становились более приятными", заключил Боллман.
https://ria.ru/20210724/ukraina-1742591871.html
https://ria.ru/20210621/germaniya-1737872957.html
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в мире, киев, германия, москва, владимир путин, ангела меркель, сильвио берлускони, россия
11:59 30.07.2021 (обновлено: 13:40 30.07.2021)
 
Историк рассказал, как Меркель и Путин говорили "на повышенных тонах"

Историк рассказал, как канцлер ФРГ Меркель и президент России Путин говорили "на повышенных тонах"

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель провела десятки телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в 2014 году из-за украинского кризиса. Такие детали приводятся в ее новой биографии, изданной историком Ральфом Боллманом.
Книга, как отмечается, охватывает жизнь "самой влиятельной женщины-политика в мире" с рождения до начала 2021 года. Особое внимание уделяется ее деятельности на посту главы германского правительства и главного европейского "кризисного менеджера". Издательство предоставило РИА Новости немецкий текст книги.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 08:00
Неужели Меркель сдала Украину Путину?
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. В марте 2014 года Крым стал российским регионом после проведенного там референдума.
Меркель, как пишет биограф, совершенно не ожидала вмешательства Москвы на этом этапе, "как и большинство других западных политиков или экспертов по внешней политике". В 2014 году она "десятки раз" звонила президенту России, однако пресс-служба германского правительства сделала официальные заявления только по 27 беседам.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед совместной пресс-конференцией по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 11:52
Немецкий журналист сравнил Путина и Меркель
При этом, как говорится в биографии, канцлер не хотела лично ехать в Москву "из-за отсутствия шансов на успех; риск быть униженной Путиным казался ей слишком высоким".
Переговоры, как говорится в тексте, носили характер дуэлей.
"Путин много говорит, иногда бесконечно, гораздо больше половины времени", — сообщают служащие, прослушивавшие разговоры. В деликатных ситуациях он становится "очень эмоциональным, страстным, даже злым". Оставалось неясным, был ли это настоящий эмоциональный всплеск или простой расчет. Она отвечала более коротко, чем он, холоднее, но, по крайней мере, так же ясно по существу", — пишет историк.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 10:35
Меркель призвала Евросоюз вести прямой диалог с Россией и Путиным
"Они говорят друг другу все в лицо", — рассказывали сотрудники, даже если канцлер и президент и не могли видеть друг друга по телефону, возможно, это даже облегчало задачу. Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали", — пишет биограф канцлера ФРГ.
Он также отметил, что Меркель использовала в этих переговорах весь свой опыт общения с политическими конкурентами и тактику, принятую ею на обсуждениях планов по спасению евро. Кроме того, общение с немецким политиком Роландом Кохом или экс-главной Италии Сильвио Берлускони подготовили ее к "противостоянию" с Путиным.
Даже после того как канцлер Германии и президент России "научились уважать друг друга", их беседы "едва ли становились более приятными", заключил Боллман.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 13:08
Меркель рассказала, как на нее повлияло восточногерманское происхождение
 
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