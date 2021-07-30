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"Оппозиционная платформа" назвала домашний арест Медведчука произволом
"Оппозиционная платформа" назвала домашний арест Медведчука произволом - РИА Новости, 30.07.2021
"Оппозиционная платформа" назвала домашний арест Медведчука произволом
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала антиконституционным произволом власти решение суда, оставившего главу политсовета партии Виктора... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:59
2021-07-30T19:59
в мире
украина
киев
виктор медведчук
тарас козак
оппозиционная платформа - за жизнь
ирина венедиктова
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КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала антиконституционным произволом власти решение суда, оставившего главу политсовета партии Виктора Медведчука под домашним арестом, сообщила в пятницу вечером пресс-служба политсилы.Киевский апелляционный суд в пятницу оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении Медведчуку срока круглосуточного домашнего ареста до 7 сентября.Ранее Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. Позже был продлен срок круглосуточного домашнего ареста политика до 7 сентября. Медведчук заявил, что намерен обжаловать это продление в апелляционном суде. Адвокаты подали апелляцию.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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в мире, украина, киев, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина венедиктова
19:59 30.07.2021
 
"Оппозиционная платформа" назвала домашний арест Медведчука произволом

Партия "Оппозиционная платформа" назвала домашний арест Виктора Медведчука произволом властей

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала антиконституционным произволом власти решение суда, оставившего главу политсовета партии Виктора Медведчука под домашним арестом, сообщила в пятницу вечером пресс-служба политсилы.
Киевский апелляционный суд в пятницу оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении Медведчуку срока круглосуточного домашнего ареста до 7 сентября.
"Содержание Виктора Медведчука под домашним арестом – антиконституционный произвол власти. Вопреки убедительным аргументам защиты, разбивающим все сфальсифицированные обвинения, Киевский апелляционный суд решил отставить его под домашним арестом. При этом суд проигнорировал массовые процессуальные нарушения, допущенные в ходе следствия", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте партии.
Ранее Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. Позже был продлен срок круглосуточного домашнего ареста политика до 7 сентября. Медведчук заявил, что намерен обжаловать это продление в апелляционном суде. Адвокаты подали апелляцию.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 12:37
Медведчук заявил о готовящемся коммунальном ударе по жителям Украины
 
В миреУкраинаКиевВиктор МедведчукТарас КозакОппозиционная платформа - За жизньИрина Венедиктова
 
 
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