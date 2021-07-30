https://ria.ru/20210730/medvedchuk-1743698409.html

"Оппозиционная платформа" назвала домашний арест Медведчука произволом

"Оппозиционная платформа" назвала домашний арест Медведчука произволом - РИА Новости, 30.07.2021

"Оппозиционная платформа" назвала домашний арест Медведчука произволом

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала антиконституционным произволом власти решение суда, оставившего главу политсовета партии Виктора... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T19:59

2021-07-30T19:59

2021-07-30T19:59

в мире

украина

киев

виктор медведчук

тарас козак

оппозиционная платформа - за жизнь

ирина венедиктова

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КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала антиконституционным произволом власти решение суда, оставившего главу политсовета партии Виктора Медведчука под домашним арестом, сообщила в пятницу вечером пресс-служба политсилы.Киевский апелляционный суд в пятницу оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении Медведчуку срока круглосуточного домашнего ареста до 7 сентября.Ранее Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. Позже был продлен срок круглосуточного домашнего ареста политика до 7 сентября. Медведчук заявил, что намерен обжаловать это продление в апелляционном суде. Адвокаты подали апелляцию.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210726/medvedchuk-1742902146.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина венедиктова