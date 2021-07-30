"Оппозиционная платформа" назвала домашний арест Медведчука произволом
Партия "Оппозиционная платформа" назвала домашний арест Виктора Медведчука произволом властей
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде
КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала антиконституционным произволом власти решение суда, оставившего главу политсовета партии Виктора Медведчука под домашним арестом, сообщила в пятницу вечером пресс-служба политсилы.
Киевский апелляционный суд в пятницу оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении Медведчуку срока круглосуточного домашнего ареста до 7 сентября.
"Содержание Виктора Медведчука под домашним арестом – антиконституционный произвол власти. Вопреки убедительным аргументам защиты, разбивающим все сфальсифицированные обвинения, Киевский апелляционный суд решил отставить его под домашним арестом. При этом суд проигнорировал массовые процессуальные нарушения, допущенные в ходе следствия", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте партии.
Ранее Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. Позже был продлен срок круглосуточного домашнего ареста политика до 7 сентября. Медведчук заявил, что намерен обжаловать это продление в апелляционном суде. Адвокаты подали апелляцию.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.