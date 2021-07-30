12:16 30.07.2021 (обновлено: 12:20 30.07.2021)
В московском транспорте продолжат выявлять нарушителей масочного режима
"Организатор перевозок": в Москве продолжатся проверки по соблюдению масочного режима
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена, где проводится проверка масочного режим
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Проверки соблюдения масочного режима в транспорте Москвы будут продолжены, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Организатора перевозок".
"Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" продолжат проверки соблюдения масочного режима на наземном и ж/д транспорте, на всех участках метро: на входе, перронах, в вагонах поездов. Ранее в ведомстве отмечали, в июле зафиксировано на 10% меньше нарушений – порядка 34 тыс. На фоне строгого отношения к соблюдению правил в транспорте в столице удается добиться высокого уровня безопасности пассажиров", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что транспортный комплекс продолжит обеспечивать безопасность пассажиров, исполняя все санитарные требования, предписанные Роспотребнадзором – дезинфекция транспорта и всех объектов, к которым могут прикасаться пассажиры, 3 тысячи бесплатных санитайзеров, возможность вакцинации для сотрудников.
"С сегодняшнего дня носить перчатки в транспорте — необязательно, как и в других общественных местах. Соответствующий указ подписал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Маски по-прежнему необходимо надевать при входе в транспорт и не снимать на протяжении всей поездки. Вместе с тем, мы продолжим соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора для того, чтобы сделать поездки пассажиров безопасными", — цитируют в пресс-службе руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислава Султанова.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге в пятницу, что подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах столицы, при этом масочный режим остаётся.