https://ria.ru/20210730/maksim-1743683285.html

Менеджер МакSим рассказала о ее состоянии

Менеджер МакSим рассказала о ее состоянии - РИА Новости, 30.07.2021

Менеджер МакSим рассказала о ее состоянии

Певице МакSим (Марине Абросимовой) стало лучше, рассказала "Газете.Ru" ее пиар-менеджер Яна Богушевская. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T18:22

2021-07-30T18:22

2021-07-30T18:22

шоубиз

макsим (марина абросимова)

коронавирус covid-19

яна богушевская

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Певице МакSим (Марине Абросимовой) стало лучше, рассказала "Газете.Ru" ее пиар-менеджер Яна Богушевская."Есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден, пока, к сожалению, рано", — сказала представитель артистки.Певицу подключили к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии. В понедельник представитель МакSим сообщила РИА Новости, что самочувствиепевицы постепенно улучшается.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, приобрела широкую известность в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".

https://ria.ru/20210727/maksim-1743053041.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макsим (марина абросимова), коронавирус covid-19, яна богушевская