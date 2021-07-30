https://ria.ru/20210730/maksim-1743683285.html
Менеджер МакSим рассказала о ее состоянии
Менеджер МакSим рассказала о ее состоянии - РИА Новости, 30.07.2021
Менеджер МакSим рассказала о ее состоянии
Певице МакSим (Марине Абросимовой) стало лучше, рассказала "Газете.Ru" ее пиар-менеджер Яна Богушевская. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T18:22
2021-07-30T18:22
2021-07-30T18:22
шоубиз
макsим (марина абросимова)
коронавирус covid-19
яна богушевская
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Певице МакSим (Марине Абросимовой) стало лучше, рассказала "Газете.Ru" ее пиар-менеджер Яна Богушевская."Есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден, пока, к сожалению, рано", — сказала представитель артистки.Певицу подключили к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии. В понедельник представитель МакSим сообщила РИА Новости, что самочувствиепевицы постепенно улучшается.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, приобрела широкую известность в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
https://ria.ru/20210727/maksim-1743053041.html
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макsим (марина абросимова), коронавирус covid-19, яна богушевская
Менеджер МакSим рассказала о ее состоянии
Пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская рассказала о положительной динамике в ее состоянии
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Певице МакSим (Марине Абросимовой) стало лучше, рассказала "Газете.Ru
" ее пиар-менеджер Яна Богушевская
.
"Есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден, пока, к сожалению, рано", — сказала представитель артистки.
Певицу подключили к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии. В понедельник представитель МакSим сообщила РИА Новости, что самочувствиепевицы постепенно улучшается.
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, приобрела широкую известность в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".