https://ria.ru/20210730/lukashenko-1743586691.html

НАТО наращивает инфраструктуру у белорусской границы, заявил Лукашенко

НАТО наращивает инфраструктуру у белорусской границы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 30.07.2021

НАТО наращивает инфраструктуру у белорусской границы, заявил Лукашенко

Наступательная военная инфраструктура НАТО методично наращивается вдоль границ Белоруссии, это связано с тем, что республика попала "в эпицентр цивилизационного РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:43

2021-07-30T11:43

2021-07-30T13:13

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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Наступательная военная инфраструктура НАТО методично наращивается вдоль границ Белоруссии, это связано с тем, что республика попала "в эпицентр цивилизационного противостояния" между Западом и Востоком, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко проводит встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки."Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО", - сказал глава государства.По его словам, помимо развернутых в Восточной Европе многонациональных сил в Польше вблизи Белоруссии формируется новое соединение - 18-я механизированная дивизия, на вооружение которой поступят американские танки "Абрамс" самой современной комплектации. Причем, как указал Лукашенко, два батальона будут стоять буквально в 20 километрах от Бреста."Как видите, ничего не меняется. Начало Великой Отечественной войны их так ничему и не научило. Они забыли, что такое Брестская крепость", - сказал глава государства.При этом он подчеркнул, что выстроенная за годы независимости Белоруссии система безопасности и обеспечения обороноспособности, последовательная миролюбивая политика, международные договоренности создают республике "задел для отражения военных угроз". "Россия и многие другие страны заинтересованы в сильной Беларуси. Потому что в этом сила самой России. Дестабилизация в центре Европы однозначно будет заразной, вызовет цепную реакцию распространения и на Восток, и на Запад, и на Юг", - считает президент.Он также напомнил, что для урегулирования кризиса на Украине были предприняты титанические усилия мировых лидеров, а переговоры шли в Минске. "А если вдруг полыхнет здесь у нас, на территории Беларуси? Мы должны понимать, что если сами опустим руки, то и защитить нас никто не сможет", - добавил он.Заместитель госсекретаря совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков 18 апреля заявил, что в текущем году учения иностранных войск у границ республики в странах ЕС не прекращаются и идут "буквально круглые сутки". Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич 14 апреля отметил продолжение активности блока НАТО у границ российского-белорусского Союзного государства, в том числе - развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры.В мае в Генштабе Белоруссии также заявили, что стратегическая бомбардировочная авиация НАТО в ходе демонстративных полетов, с большой долей вероятности, отрабатывает варианты нанесения ударов по Белоруссии и России.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20210606/nato-1735842991.html

https://ria.ru/20210730/lukashenko-1743601647.html

https://ria.ru/20210712/deputat-1740955561.html

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в мире, белоруссия, нато, александр лукашенко