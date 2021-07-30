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США рассматривают возможность предоставления LTE кубинцам
США рассматривают возможность предоставления LTE кубинцам - РИА Новости, 30.07.2021
США рассматривают возможность предоставления LTE кубинцам
США обсуждают предоставление беспроводного интернета для кубинцев, заявил высокопоставленный представитель администрации. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T22:41
2021-07-30T22:41
в мире
сша
куба
джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США обсуждают предоставление беспроводного интернета для кубинцев, заявил высокопоставленный представитель администрации."Мы обсуждаем с провайдерами из частного сектора возможность предоставления беспроводного доступа к сетям LTE кубинцам", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.По его словам, администрация рассматривает все возможные варианты и способы, чтобы убедиться, что право кубинского народа на информацию и общение друг с другом будет реализовано.Он отметил, что США будут заниматься гуманитарной поддержкой кубинского народа.Президент США Джо Байден позже встретится с представителями кубинской диаспоры в Штатах. Планируется, что в пятницу в Белом доме Байден примет бизнесмена кубинского происхождения и активиста Фелисе Городо, бывшего мэра Майами Манни Диаза, солиста кубинской группы Orishas Йотуэля Ромеро и известную правозащитницу Анну Софию Пелаез.
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сша
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в мире, сша, куба, джо байден
22:41 30.07.2021
 
США рассматривают возможность предоставления LTE кубинцам

США рассматривают возможность предоставления LTE кубинцам

© AP Photo / Desmond BoylanРетро-автомобили с туристами около посольства США в Гаване, Куба
Ретро-автомобили с туристами около посольства США в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AP Photo / Desmond Boylan
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США обсуждают предоставление беспроводного интернета для кубинцев, заявил высокопоставленный представитель администрации.
"Мы обсуждаем с провайдерами из частного сектора возможность предоставления беспроводного доступа к сетям LTE кубинцам", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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По его словам, администрация рассматривает все возможные варианты и способы, чтобы убедиться, что право кубинского народа на информацию и общение друг с другом будет реализовано.
Он отметил, что США будут заниматься гуманитарной поддержкой кубинского народа.
Президент США Джо Байден позже встретится с представителями кубинской диаспоры в Штатах. Планируется, что в пятницу в Белом доме Байден примет бизнесмена кубинского происхождения и активиста Фелисе Городо, бывшего мэра Майами Манни Диаза, солиста кубинской группы Orishas Йотуэля Ромеро и известную правозащитницу Анну Софию Пелаез.
 
В миреСШАКубаДжо Байден
 
 
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