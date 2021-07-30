https://ria.ru/20210730/lte-1743712204.html
США рассматривают возможность предоставления LTE кубинцам
США рассматривают возможность предоставления LTE кубинцам - РИА Новости, 30.07.2021
США рассматривают возможность предоставления LTE кубинцам
США обсуждают предоставление беспроводного интернета для кубинцев, заявил высокопоставленный представитель администрации. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T22:41
2021-07-30T22:41
2021-07-30T22:41
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куба
джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США обсуждают предоставление беспроводного интернета для кубинцев, заявил высокопоставленный представитель администрации."Мы обсуждаем с провайдерами из частного сектора возможность предоставления беспроводного доступа к сетям LTE кубинцам", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.По его словам, администрация рассматривает все возможные варианты и способы, чтобы убедиться, что право кубинского народа на информацию и общение друг с другом будет реализовано.Он отметил, что США будут заниматься гуманитарной поддержкой кубинского народа.Президент США Джо Байден позже встретится с представителями кубинской диаспоры в Штатах. Планируется, что в пятницу в Белом доме Байден примет бизнесмена кубинского происхождения и активиста Фелисе Городо, бывшего мэра Майами Манни Диаза, солиста кубинской группы Orishas Йотуэля Ромеро и известную правозащитницу Анну Софию Пелаез.
https://ria.ru/20210730/sanktsii-1743711707.html
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в мире, сша, куба, джо байден
США рассматривают возможность предоставления LTE кубинцам
США рассматривают возможность предоставления LTE кубинцам