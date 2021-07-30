https://ria.ru/20210730/levin-1743543186.html

Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России

Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России - РИА Новости, 30.07.2021

Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России

Бывший сенатор от штата Мичиган, занимавший также должность председателя комитета сената США по вооруженным силам Карл Левин, скончался в возрасте 87 лет,... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T06:37

2021-07-30T06:37

2021-07-30T06:37

карл левин

вашингтон

донецкая народная республика

санкции в отношении россии

барак обама

мичиган

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Бывший сенатор от штата Мичиган, занимавший также должность председателя комитета сената США по вооруженным силам Карл Левин, скончался в возрасте 87 лет, сообщается в заявлении Центра Левина при школе права Университета Уэйна в штате Мичиган.Согласно информации на сайте Университета Уэйна, Левин проработал сенатором 36 лет, десять из которых он являлся председателем комитета по вооруженным силам. Он вышел на пенсию в 2015 году.В 2014 году Левин в числе прочих сенаторов призывал тогдашнего президента США Барака Обаму ввести новые санкции в отношении оборонного, энергетического и финансового секторов российской экономики, а также рассмотреть возможность признания самопровозглашенной Донецкой народной республики террористической организацией.

https://ria.ru/20210630/ramsfeld-1739326687.html

вашингтон

донецкая народная республика

мичиган

сша

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2021

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карл левин, вашингтон, донецкая народная республика, санкции в отношении россии, барак обама, мичиган, сша, в мире