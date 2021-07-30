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ЦУР Ленобласти внедряет новые инструменты диалога власти и жителей
ЦУР Ленобласти внедряет новые инструменты диалога власти и жителей - РИА Новости, 30.07.2021
ЦУР Ленобласти внедряет новые инструменты диалога власти и жителей
Мониторинг, аналитика и выявление проблем, требующих системных решений, прямые эфиры и телефонные линии со специалистами, социсследования и виртуальные... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:59
2021-07-30T11:59
2021-07-30T11:59
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Мониторинг, аналитика и выявление проблем, требующих системных решений, прямые эфиры и телефонные линии со специалистами, социсследования и виртуальные помощники - Центр регионального управления (ЦУР) Ленинградской области внедряет новые инструменты диалога между властью и ленинградцами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в июле состоялся цикл совещаний с профильными ведомствами по вопросам борьбы с борщевиком Сосновского, организации бесперебойного водоснабжения и водоотведения в разных районах области, сверке границ участков особо охраняемых природных территорий."Поручения профильным ведомствам даны на основании аналитических отчетов Центра управления регионом, которые еженедельно направляются главе региона.Также аналитика ЦУР используется на совещаниях, в плановых рабочих поездках губернатора Ленинградской области, и при формировании графика рабочих выездов главы региона", - добавил собеседник агентства.Он добавил, что в ходе "прямой линии" 30 июня президент России отметил важность прямого общения глав регионов с жителями. В Ленинградской области "прямые телефонные линии" губернатора дважды в месяц проходят с 2012 года. Областной ЦУР предложил использовать уже привычный для ленинградцев "губернаторский" канал связи для проведения прямой телефонной линии с главным эпидемиологом Ленобласти на тему вакцинации. Такой формат позволил не только дать ответы на конкретные вопросы жителей, но и развенчать некоторые мифы о вакцинации, которые распространяются в интернете."Также успешно себя показали прямые эфиры в соцсетях, которые ЦУР проводит предварительно собрав вопросы на заданную тему от жителей области", — заметили в обладминистрации.Еще одним новшеством для Ленинградской области стали разработанные ЦУР методические рекомендации по созданию чат-ботов в мессенджере. Виртуальные помощники способны отвечать на вопросы жителей круглосуточно.
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александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Мониторинг, аналитика и выявление проблем, требующих системных решений, прямые эфиры и телефонные линии со специалистами, социсследования и виртуальные помощники - Центр регионального управления (ЦУР) Ленинградской области внедряет новые инструменты диалога между властью и ленинградцами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
в июле состоялся цикл совещаний с профильными ведомствами по вопросам борьбы с борщевиком Сосновского, организации бесперебойного водоснабжения и водоотведения в разных районах области, сверке границ участков особо охраняемых природных территорий.
"Поручения профильным ведомствам даны на основании аналитических отчетов Центра управления регионом, которые еженедельно направляются главе региона.
Также аналитика ЦУР используется на совещаниях, в плановых рабочих поездках губернатора Ленинградской области, и при формировании графика рабочих выездов главы региона", - добавил собеседник агентства.
Он добавил, что в ходе "прямой линии" 30 июня президент России отметил важность прямого общения глав регионов с жителями. В Ленинградской области "прямые телефонные линии" губернатора дважды в месяц проходят с 2012 года. Областной ЦУР предложил использовать уже привычный для ленинградцев "губернаторский" канал связи для проведения прямой телефонной линии с главным эпидемиологом Ленобласти на тему вакцинации. Такой формат позволил не только дать ответы на конкретные вопросы жителей, но и развенчать некоторые мифы о вакцинации, которые распространяются в интернете.
"Также успешно себя показали прямые эфиры в соцсетях, которые ЦУР проводит предварительно собрав вопросы на заданную тему от жителей области", — заметили в обладминистрации.
Еще одним новшеством для Ленинградской области стали разработанные ЦУР методические рекомендации по созданию чат-ботов в мессенджере. Виртуальные помощники способны отвечать на вопросы жителей круглосуточно.
"Также ЦУР Ленинградской области проводит социологические исследования, которые помогают профильным комитетам в работе ориентироваться на реальный социальный запрос. Данные комплексного онлайн-исследования социально ориентированных некоммерческих организаций использует в работе комитет общественных коммуникаций Ленинградской области. Также в профильные комитеты направлены результаты онлайн-опросов по обращению с отходами и о доступности и качестве физкультурных объектов на территории Ленинградской области", - подытожили в пресс-службе.