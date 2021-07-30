Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210730/lenoblast-1743591405.html
ЦУР Ленобласти внедряет новые инструменты диалога власти и жителей
ЦУР Ленобласти внедряет новые инструменты диалога власти и жителей - РИА Новости, 30.07.2021
ЦУР Ленобласти внедряет новые инструменты диалога власти и жителей
Мониторинг, аналитика и выявление проблем, требующих системных решений, прямые эфиры и телефонные линии со специалистами, социсследования и виртуальные... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:59
2021-07-30T11:59
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743590362_0:0:738:415_1920x0_80_0_0_fbcef651c7adee0542b68e41c06f13fb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Мониторинг, аналитика и выявление проблем, требующих системных решений, прямые эфиры и телефонные линии со специалистами, социсследования и виртуальные помощники - Центр регионального управления (ЦУР) Ленинградской области внедряет новые инструменты диалога между властью и ленинградцами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в июле состоялся цикл совещаний с профильными ведомствами по вопросам борьбы с борщевиком Сосновского, организации бесперебойного водоснабжения и водоотведения в разных районах области, сверке границ участков особо охраняемых природных территорий."Поручения профильным ведомствам даны на основании аналитических отчетов Центра управления регионом, которые еженедельно направляются главе региона.Также аналитика ЦУР используется на совещаниях, в плановых рабочих поездках губернатора Ленинградской области, и при формировании графика рабочих выездов главы региона", - добавил собеседник агентства.Он добавил, что в ходе "прямой линии" 30 июня президент России отметил важность прямого общения глав регионов с жителями. В Ленинградской области "прямые телефонные линии" губернатора дважды в месяц проходят с 2012 года. Областной ЦУР предложил использовать уже привычный для ленинградцев "губернаторский" канал связи для проведения прямой телефонной линии с главным эпидемиологом Ленобласти на тему вакцинации. Такой формат позволил не только дать ответы на конкретные вопросы жителей, но и развенчать некоторые мифы о вакцинации, которые распространяются в интернете."Также успешно себя показали прямые эфиры в соцсетях, которые ЦУР проводит предварительно собрав вопросы на заданную тему от жителей области", — заметили в обладминистрации.Еще одним новшеством для Ленинградской области стали разработанные ЦУР методические рекомендации по созданию чат-ботов в мессенджере. Виртуальные помощники способны отвечать на вопросы жителей круглосуточно.
https://ria.ru/20210727/drozdenko-1743092418.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743590362_62:0:718:492_1920x0_80_0_0_1dba846c18ce874fde07ef4337fc1ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко
11:59 30.07.2021
 

ЦУР Ленобласти внедряет новые инструменты диалога власти и жителей

© Фото : правительство Ленинградской областиЦентра управления регионом в Санкт-Петербурге
Центра управления регионом в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : правительство Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Мониторинг, аналитика и выявление проблем, требующих системных решений, прямые эфиры и телефонные линии со специалистами, социсследования и виртуальные помощники - Центр регионального управления (ЦУР) Ленинградской области внедряет новые инструменты диалога между властью и ленинградцами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в июле состоялся цикл совещаний с профильными ведомствами по вопросам борьбы с борщевиком Сосновского, организации бесперебойного водоснабжения и водоотведения в разных районах области, сверке границ участков особо охраняемых природных территорий.
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 13:30Ленинградская область
Дрозденко: Ленинградской агломерации необходимо развитие транспорта
"Поручения профильным ведомствам даны на основании аналитических отчетов Центра управления регионом, которые еженедельно направляются главе региона.
Также аналитика ЦУР используется на совещаниях, в плановых рабочих поездках губернатора Ленинградской области, и при формировании графика рабочих выездов главы региона", - добавил собеседник агентства.
Он добавил, что в ходе "прямой линии" 30 июня президент России отметил важность прямого общения глав регионов с жителями. В Ленинградской области "прямые телефонные линии" губернатора дважды в месяц проходят с 2012 года. Областной ЦУР предложил использовать уже привычный для ленинградцев "губернаторский" канал связи для проведения прямой телефонной линии с главным эпидемиологом Ленобласти на тему вакцинации. Такой формат позволил не только дать ответы на конкретные вопросы жителей, но и развенчать некоторые мифы о вакцинации, которые распространяются в интернете.
"Также успешно себя показали прямые эфиры в соцсетях, которые ЦУР проводит предварительно собрав вопросы на заданную тему от жителей области", — заметили в обладминистрации.
Еще одним новшеством для Ленинградской области стали разработанные ЦУР методические рекомендации по созданию чат-ботов в мессенджере. Виртуальные помощники способны отвечать на вопросы жителей круглосуточно.
"Также ЦУР Ленинградской области проводит социологические исследования, которые помогают профильным комитетам в работе ориентироваться на реальный социальный запрос. Данные комплексного онлайн-исследования социально ориентированных некоммерческих организаций использует в работе комитет общественных коммуникаций Ленинградской области. Также в профильные комитеты направлены результаты онлайн-опросов по обращению с отходами и о доступности и качестве физкультурных объектов на территории Ленинградской области", - подытожили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
01:12Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Лента новостейМолния