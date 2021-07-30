https://ria.ru/20210730/lenoblast-1743591405.html

ЦУР Ленобласти внедряет новые инструменты диалога власти и жителей

ЦУР Ленобласти внедряет новые инструменты диалога власти и жителей - РИА Новости, 30.07.2021

ЦУР Ленобласти внедряет новые инструменты диалога власти и жителей

Мониторинг, аналитика и выявление проблем, требующих системных решений, прямые эфиры и телефонные линии со специалистами, социсследования и виртуальные... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:59

2021-07-30T11:59

2021-07-30T11:59

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Мониторинг, аналитика и выявление проблем, требующих системных решений, прямые эфиры и телефонные линии со специалистами, социсследования и виртуальные помощники - Центр регионального управления (ЦУР) Ленинградской области внедряет новые инструменты диалога между властью и ленинградцами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в июле состоялся цикл совещаний с профильными ведомствами по вопросам борьбы с борщевиком Сосновского, организации бесперебойного водоснабжения и водоотведения в разных районах области, сверке границ участков особо охраняемых природных территорий."Поручения профильным ведомствам даны на основании аналитических отчетов Центра управления регионом, которые еженедельно направляются главе региона.Также аналитика ЦУР используется на совещаниях, в плановых рабочих поездках губернатора Ленинградской области, и при формировании графика рабочих выездов главы региона", - добавил собеседник агентства.Он добавил, что в ходе "прямой линии" 30 июня президент России отметил важность прямого общения глав регионов с жителями. В Ленинградской области "прямые телефонные линии" губернатора дважды в месяц проходят с 2012 года. Областной ЦУР предложил использовать уже привычный для ленинградцев "губернаторский" канал связи для проведения прямой телефонной линии с главным эпидемиологом Ленобласти на тему вакцинации. Такой формат позволил не только дать ответы на конкретные вопросы жителей, но и развенчать некоторые мифы о вакцинации, которые распространяются в интернете."Также успешно себя показали прямые эфиры в соцсетях, которые ЦУР проводит предварительно собрав вопросы на заданную тему от жителей области", — заметили в обладминистрации.Еще одним новшеством для Ленинградской области стали разработанные ЦУР методические рекомендации по созданию чат-ботов в мессенджере. Виртуальные помощники способны отвечать на вопросы жителей круглосуточно.

https://ria.ru/20210727/drozdenko-1743092418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко