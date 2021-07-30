https://ria.ru/20210730/krym-1743708059.html

Хуснуллин назвал подтвержденную сумму ущерба от наводнения в Крыму

Хуснуллин назвал подтвержденную сумму ущерба от наводнения в Крыму - РИА Новости, 30.07.2021

Хуснуллин назвал подтвержденную сумму ущерба от наводнения в Крыму

Подтвержденная на конец июля сумма ущерба, нанесенного Крыму наводнением, составила 4,6 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T21:33

2021-07-30T21:33

2021-07-30T21:33

кировский район

марат хуснуллин

керчь

жилье

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Подтвержденная на конец июля сумма ущерба, нанесенного Крыму наводнением, составила 4,6 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.Ранее он говорил, что ущерб от паводков в Крыму составил порядка 10 миллиардов рублей."Пока могу сказать, что на сегодня подтвержденный размер ущерба - 4,6 миллиарда рублей, это дороги, это ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья", - сказал Хуснуллин в эфире канала "Россия 24".Он добавил, что у властей республики есть дополнительные "пожелания на общую сумму 12 миллиардов рублей", отметив, что на данный момент согласована сумма 4,6 миллиарда рублей, с заявкой на эту сумму обратятся в Минфин России.Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона вводили режим ЧС. Новый мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма, где выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах по течению рек.

https://realty.ria.ru/20210730/pavodok-1743625975.html

кировский район

керчь

россия

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кировский район, марат хуснуллин, керчь, жилье, россия