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Хуснуллин назвал подтвержденную сумму ущерба от наводнения в Крыму
Хуснуллин назвал подтвержденную сумму ущерба от наводнения в Крыму - РИА Новости, 30.07.2021
Хуснуллин назвал подтвержденную сумму ущерба от наводнения в Крыму
Подтвержденная на конец июля сумма ущерба, нанесенного Крыму наводнением, составила 4,6 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T21:33
2021-07-30T21:33
2021-07-30T21:33
кировский район
марат хуснуллин
керчь
жилье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Подтвержденная на конец июля сумма ущерба, нанесенного Крыму наводнением, составила 4,6 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.Ранее он говорил, что ущерб от паводков в Крыму составил порядка 10 миллиардов рублей."Пока могу сказать, что на сегодня подтвержденный размер ущерба - 4,6 миллиарда рублей, это дороги, это ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья", - сказал Хуснуллин в эфире канала "Россия 24".Он добавил, что у властей республики есть дополнительные "пожелания на общую сумму 12 миллиардов рублей", отметив, что на данный момент согласована сумма 4,6 миллиарда рублей, с заявкой на эту сумму обратятся в Минфин России.Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона вводили режим ЧС. Новый мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма, где выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах по течению рек.
https://realty.ria.ru/20210730/pavodok-1743625975.html
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кировский район, марат хуснуллин, керчь, жилье, россия
Хуснуллин назвал подтвержденную сумму ущерба от наводнения в Крыму
Вице-премьер Хуснуллин: сумма ущерба от наводнения в Крыму составила 4,6 миллиарда рублей