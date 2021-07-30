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Замглавы горсовета крымского города Саки погиб под колесами автомобиля
Замглавы горсовета крымского города Саки погиб под колесами автомобиля - РИА Новости, 30.07.2021
Замглавы горсовета крымского города Саки погиб под колесами автомобиля
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в крымском курортном городе Саки, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:50
2021-07-30T14:50
происшествия
республика крым
авто
саки (крым)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в крымском курортном городе Саки, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым."Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого смертельно травмирован пешеход", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ДТП произошло утром в пятницу. По предварительным данным, водитель автомобиля Audi A6, двигаясь в направлении Симферополя, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. "В результате ДТП пешеход-мужчина смертельно травмирован", - подчеркнули в пресс-службе.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибший - заместитель председателя Сакского горсовета Михаил Каширин.В свою очередь, глава администрации города Саки Александр Овдиенко на своей странице в Facebook заявил, что с глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели Каширина."От имени сотрудников администрации города Саки выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям по случаю невосполнимой утраты", - подчеркнул Овдиенко.
https://ria.ru/20210720/avariya-1742118285.html
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республика крым
саки (крым)
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происшествия, республика крым, авто, саки (крым)
14:50 30.07.2021
 
Замглавы горсовета крымского города Саки погиб под колесами автомобиля

Автомобиль сбил насмерть заместителя главы горсовета крымского города Саки Михаила Каширина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в крымском курортном городе Саки, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого смертельно травмирован пешеход", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, ДТП произошло утром в пятницу. По предварительным данным, водитель автомобиля Audi A6, двигаясь в направлении Симферополя, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. "В результате ДТП пешеход-мужчина смертельно травмирован", - подчеркнули в пресс-службе.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибший - заместитель председателя Сакского горсовета Михаил Каширин.
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В свою очередь, глава администрации города Саки Александр Овдиенко на своей странице в Facebook заявил, что с глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели Каширина.
"От имени сотрудников администрации города Саки выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям по случаю невосполнимой утраты", - подчеркнул Овдиенко.
 
ПроисшествияРеспублика КрымАвтоСаки (Крым)
 
 
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