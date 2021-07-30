https://ria.ru/20210730/krym-1743632771.html

Замглавы горсовета крымского города Саки погиб под колесами автомобиля

Замглавы горсовета крымского города Саки погиб под колесами автомобиля - РИА Новости, 30.07.2021

Замглавы горсовета крымского города Саки погиб под колесами автомобиля

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в крымском курортном городе Саки, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:50

2021-07-30T14:50

2021-07-30T14:50

происшествия

республика крым

авто

саки (крым)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в крымском курортном городе Саки, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым."Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого смертельно травмирован пешеход", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ДТП произошло утром в пятницу. По предварительным данным, водитель автомобиля Audi A6, двигаясь в направлении Симферополя, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. "В результате ДТП пешеход-мужчина смертельно травмирован", - подчеркнули в пресс-службе.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибший - заместитель председателя Сакского горсовета Михаил Каширин.В свою очередь, глава администрации города Саки Александр Овдиенко на своей странице в Facebook заявил, что с глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели Каширина."От имени сотрудников администрации города Саки выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям по случаю невосполнимой утраты", - подчеркнул Овдиенко.

https://ria.ru/20210720/avariya-1742118285.html

https://ria.ru/20210519/rebenok-1732977658.html

республика крым

саки (крым)

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происшествия, республика крым, авто, саки (крым)