https://ria.ru/20210730/krivonos-1743690391.html

Генерал ВСУ признал возвращение Украины в страшные 90-е годы

Генерал ВСУ признал возвращение Украины в страшные 90-е годы - РИА Новости, 30.07.2021

Генерал ВСУ признал возвращение Украины в страшные 90-е годы

Украинская армия возвращается в 90-е годы, когда военным не выплачивали зарплаты и отпускные, заявил в эфире канала "Апостроф" бывший заместитель секретаря... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T19:03

2021-07-30T19:03

2021-07-30T19:48

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украина

вооруженные силы украины

сергей кривонос

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинская армия возвращается в 90-е годы, когда военным не выплачивали зарплаты и отпускные, заявил в эфире канала "Апостроф" бывший заместитель секретаря Совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций генерал Сергей Кривонос.Он добавил, что много лет в ВСУ не пересматривали размер суточных выплат во время командировки. Сейчас, по его словам, это 60 гривен."Я вспоминаю те страшные времена — 1997-1999 годы, когда не платили вообще зарплату. И не платили в том числе оздоровительные. Потому что говорят: "Нет денег. Пройдет парад, после парада, возможно, выплатят", — пожаловался генерал.Как отметил Кривонос, в 2014 году он не поверил бы, что через семь лет ситуация в армии будет такой, как в конце 1990-х годов.Кривонос неоднократно критиковал украинские власти и ситуацию в стране. В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский уволил его с должности заместителя секретаря СНБО после того, как он публично высказался против мобилизации мужчин и женщин для ведения "тотальной войны с Россией". По мнению Кривоноса, эта мера приведет к повальному дезертирству.Военный также заявил, что из рядов ВСУ уволились около 70 тысяч солдат из-за "иудских" зарплат и "нестабильности на фронте" в Донбассе. По словам генерала, Киев проиграл борьбу "за разум и сердце собственного народа". Это привело к тому, что уехавшие из Крыма и Донбасса на Украину люди стали возвращаться обратно, считает Кривонос.В начале июня он уволился из рядов ВСУ, а позднее заявил об истощении украинской армии.

https://ria.ru/20210319/krym-1602011064.html

https://ria.ru/20210605/vsu-1735741675.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, сергей кривонос