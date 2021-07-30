19:03 30.07.2021 (обновлено: 19:48 30.07.2021)
Генерал ВСУ признал возвращение Украины в страшные 90-е годы
Генерал ВСУ Кривонос заявил о возвращении Украины в страшные 90-е годы
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинская армия возвращается в 90-е годы, когда военным не выплачивали зарплаты и отпускные, заявил в эфире канала "Апостроф" бывший заместитель секретаря Совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций генерал Сергей Кривонос.
"Ты идешь в отпуск, <…> планируешь, что за счет дополнительной зарплаты месячной ты можешь куда-то поехать отдохнуть, даже просто в Одессу или Карпаты, может быть, в Турцию. Этих денег нет, уже седьмой месяц в этом году", — пояснил Кривонос.
Он добавил, что много лет в ВСУ не пересматривали размер суточных выплат во время командировки. Сейчас, по его словам, это 60 гривен.
"Я вспоминаю те страшные времена — 1997-1999 годы, когда не платили вообще зарплату. И не платили в том числе оздоровительные. Потому что говорят: "Нет денег. Пройдет парад, после парада, возможно, выплатят", — пожаловался генерал.
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Как отметил Кривонос, в 2014 году он не поверил бы, что через семь лет ситуация в армии будет такой, как в конце 1990-х годов.
"Это страшное дежавю. Как раз в 97-99-м годах огромное количество военнослужащих из Вооруженных сил уволились из-за того, что они поняли, что государство в тот момент вытирало об них ноги. Сейчас ситуация повторяется", — добавил военный.
Кривонос неоднократно критиковал украинские власти и ситуацию в стране. В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский уволил его с должности заместителя секретаря СНБО после того, как он публично высказался против мобилизации мужчин и женщин для ведения "тотальной войны с Россией". По мнению Кривоноса, эта мера приведет к повальному дезертирству.
Военный также заявил, что из рядов ВСУ уволились около 70 тысяч солдат из-за "иудских" зарплат и "нестабильности на фронте" в Донбассе. По словам генерала, Киев проиграл борьбу "за разум и сердце собственного народа". Это привело к тому, что уехавшие из Крыма и Донбасса на Украину люди стали возвращаться обратно, считает Кривонос.
В начале июня он уволился из рядов ВСУ, а позднее заявил об истощении украинской армии.