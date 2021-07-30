https://ria.ru/20210730/kredity-1743684157.html

ЦБ ужесточил выдачу необеспеченных займов для закредитованных россиян

ЦБ ужесточил выдачу необеспеченных займов для закредитованных россиян - РИА Новости, 30.07.2021

ЦБ ужесточил выдачу необеспеченных займов для закредитованных россиян

Банк России решил ужесточить регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов закредитованным россиянам с 1 октября, сообщает регулятор. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T18:28

2021-07-30T18:28

2021-07-30T18:28

экономика

кредит

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Банк России решил ужесточить регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов закредитованным россиянам с 1 октября, сообщает регулятор."Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что ужесточение регулирования произойдет по кредитам с высоким значением полной стоимости кредита и кредитам, предоставляемым заемщикам с высокой долговой нагрузкой.Банк России объясняет необходимость такого шага тем, что в условиях восстановления экономики сохраняется тенденция к ускоренному росту задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Так, в мае задолженность граждан по необеспеченным кредитам увеличилась на 2,2%, в июне — на 2%. При этом наибольшие темпы роста кредитования наблюдаются у крупных универсальных банков, активно наращивающих потребительское кредитование для диверсификации своего бизнеса.Кроме того, ослабляются стандарты кредитования, в том числе ростом показателя долговой нагрузки заемщиков. Среднее значение показателя долговой нагрузки по потребкредитам за второй квартал выросло на 4 процентных пункта и достигло высокого уровня — 61,1%. При этом доля кредитов с ПДН выше 80% в выдачах второго квартала 2021 года составила 30,3%, увеличившись на 0,6 процентного пункта.Одновременно удлиняются сроки кредитов наличными: доля предоставленных банками в первом квартале текущего года кредитов на срок более 5 лет составила 18%, увеличившись на 3 процентных пункта по сравнению с предыдущим периодом. Увеличение сроков позволяет ограничить ежемесячную платежную нагрузку на заемщика, но при этом приводит к большей величине выплат в течение всего срока кредитования. Исторические данные банков по качеству кредитов указывают на то, что необеспеченные потребительские кредиты с длительным сроком характеризуются существенно более высокими показателями дефолтности."Ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования, не поддерживаемый соразмерным повышением доходов населения и притоком новых заемщиков, в сочетании со снижением стандартов кредитования приводит к накоплению банками рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения", - заключил регулятор.

https://ria.ru/20210329/samozanyatye-1603278014.html

https://ria.ru/20210730/kredit-1743541239.html

https://ria.ru/20210725/kredit-1742757773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, кредит, центральный банк рф (цб рф), россия