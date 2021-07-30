https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743588460.html

В России за сутки умерли 794 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 794 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021

В России за сутки умерли 794 пациента с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 794 смерти после COVID-19, за все время – 157 771, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:48

2021-07-30T11:48

2021-07-30T11:48

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 794 смерти после COVID-19, за все время – 157 771, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 794 смерти... За весь период по России умер 157 771 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 76 человек, в Санкт-Петербурге – 67, в Подмосковье – 31.

https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743587973.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии