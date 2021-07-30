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Наука
https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743580074.html
Ученые предупредили о риске появления устойчивого штамма коронавируса
Ученые предупредили о риске появления устойчивого штамма коронавируса - РИА Новости, 30.07.2021
Ученые предупредили о риске появления устойчивого штамма коронавируса
Европейские биологи смоделировали вероятность появления устойчивого к существующим вакцинам штамма вируса SARS-CoV-2 в условной популяции из десяти миллионов... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:00
2021-07-30T12:00
наука
испания
австрия
швейцария
здоровье
биология
вакцины
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Европейские биологи смоделировали вероятность появления устойчивого к существующим вакцинам штамма вируса SARS-CoV-2 в условной популяции из десяти миллионов человек, где идет вакцинация. Результаты показали, что максимальная вероятность появления вакцинорезистентного штамма наступает, когда вакцинировано около 60 процентов населения, а наименьшая — при 100 процентах. Чтобы избежать появления новых особо опасных штаммов авторы призывают: во-первых, ускорить темпы вакцинации, а во-вторых, продолжать соблюдать все меры безопасности, включая ношение масок до конца пандемии. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.Исследователи из Швейцарии, Австрии и Испании под руководством Федора Кондрашова из Медицинской школы Женевского университета построили модель эволюции вируса SARS-CoV-2 в течение трехлетнего периода. Модель учитывала следующие параметры: уровень вакцинации, частота мутаций и изменение скорости передачи в зависимости от внешних вмешательств, таких как введение ограничений и социальное дистанцирование.Результаты показали, что с наибольшей вероятностью новые штаммы, устойчивые к вакцинам, появятся при уровне вакцинирования населения около 60 процентов, а наименьшая — при 100 процентах. Это связано с преимуществом роста в присутствии вакцин устойчивых штаммов по сравнению с исходным штаммом так называемого дикого типа.Существует мнение, что достижение уровня 60 процентов вакцинированных позволит создать коллективный иммунитет, однако авторы утверждают, что это как раз самый опасный момент, когда ни в коем случае нельзя ослаблять ограничения.Ученые считают, что быстрое внедрение вакцины снижает вероятность появления резистентного штамма, но, в тот период, когда вакцинировано чуть больше половины населения, нужно предпринять особые меры, препятствующие распространению и эволюции вируса."Если мы ослабим использование масок и социальное дистанцирование, когда большинство людей в популяции вакцинировано, вероятность появления устойчивого штамма сильно увеличится", — приводятся в пресс-релизе издательства Springer Nature слова авторов исследования.Авторы отмечают, что такие меры, как ношение масок, массовое тестирование и социальное дистанцирование, должны сохраняться на протяжении всей кампании вакцинации, чтобы позволить появившимся устойчивым штаммам естественным образом исчезнуть.Поскольку задержки с вакцинацией в некоторых странах могут повысить вероятность появления там вакцинорезистентных штаммов, исследователи призывают приложить все усилия, чтобы ускорить вакцинацию в глобальном масштабе и снизить вероятность распространения устойчивых штаммов.
https://ria.ru/20210727/immunitet-1743096767.html
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испания, австрия, швейцария, здоровье, биология, вакцины, коронавирус covid-19
12:00 30.07.2021
 

Ученые предупредили о риске появления устойчивого штамма коронавируса

© Depositphotos / angellodecoВрач проводит тестирование на covid-19
Врач проводит тестирование на covid-19 - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Depositphotos / angellodeco
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Европейские биологи смоделировали вероятность появления устойчивого к существующим вакцинам штамма вируса SARS-CoV-2 в условной популяции из десяти миллионов человек, где идет вакцинация. Результаты показали, что максимальная вероятность появления вакцинорезистентного штамма наступает, когда вакцинировано около 60 процентов населения, а наименьшая — при 100 процентах. Чтобы избежать появления новых особо опасных штаммов авторы призывают: во-первых, ускорить темпы вакцинации, а во-вторых, продолжать соблюдать все меры безопасности, включая ношение масок до конца пандемии. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Исследователи из Швейцарии, Австрии и Испании под руководством Федора Кондрашова из Медицинской школы Женевского университета построили модель эволюции вируса SARS-CoV-2 в течение трехлетнего периода. Модель учитывала следующие параметры: уровень вакцинации, частота мутаций и изменение скорости передачи в зависимости от внешних вмешательств, таких как введение ограничений и социальное дистанцирование.
Результаты показали, что с наибольшей вероятностью новые штаммы, устойчивые к вакцинам, появятся при уровне вакцинирования населения около 60 процентов, а наименьшая — при 100 процентах. Это связано с преимуществом роста в присутствии вакцин устойчивых штаммов по сравнению с исходным штаммом так называемого дикого типа.
Существует мнение, что достижение уровня 60 процентов вакцинированных позволит создать коллективный иммунитет, однако авторы утверждают, что это как раз самый опасный момент, когда ни в коем случае нельзя ослаблять ограничения.
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Ученые считают, что быстрое внедрение вакцины снижает вероятность появления резистентного штамма, но, в тот период, когда вакцинировано чуть больше половины населения, нужно предпринять особые меры, препятствующие распространению и эволюции вируса.
"Если мы ослабим использование масок и социальное дистанцирование, когда большинство людей в популяции вакцинировано, вероятность появления устойчивого штамма сильно увеличится", — приводятся в пресс-релизе издательства Springer Nature слова авторов исследования.
Авторы отмечают, что такие меры, как ношение масок, массовое тестирование и социальное дистанцирование, должны сохраняться на протяжении всей кампании вакцинации, чтобы позволить появившимся устойчивым штаммам естественным образом исчезнуть.
Поскольку задержки с вакцинацией в некоторых странах могут повысить вероятность появления там вакцинорезистентных штаммов, исследователи призывают приложить все усилия, чтобы ускорить вакцинацию в глобальном масштабе и снизить вероятность распространения устойчивых штаммов.
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