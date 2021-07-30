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Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"

Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте" - РИА Новости, 30.07.2021

Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"

Длительность заболевания COVID-19 при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период, наоборот, сократился, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T03:05

2021-07-30T03:05

2021-07-30T03:17

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцина "эпиваккорона"

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Длительность заболевания COVID-19 при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период, наоборот, сократился, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.При этом он отметил, что, как и при инфицировании другими штаммами, тяжесть заболевания во многом определяется вирусной нагрузкой, которую получил человек при заражении, и состоянием иммунитета при встрече с вирусом.Горелов также подчеркнул важность своевременного прохождения вакцинации от COVID-19, чтобы защитить себя от болезни.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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