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Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте" - РИА Новости, 30.07.2021
Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
Длительность заболевания COVID-19 при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период, наоборот, сократился, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T03:05
2021-07-30T03:17
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцина "эпиваккорона"
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российская академия наук
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Длительность заболевания COVID-19 при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период, наоборот, сократился, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.При этом он отметил, что, как и при инфицировании другими штаммами, тяжесть заболевания во многом определяется вирусной нагрузкой, которую получил человек при заражении, и состоянием иммунитета при встрече с вирусом.Горелов также подчеркнул важность своевременного прохождения вакцинации от COVID-19, чтобы защитить себя от болезни.
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вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
03:05 30.07.2021 (обновлено: 03:17 30.07.2021)
 
Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"

Инфекционист Роспотребнадзора Горелов: длительность заболевания COVID-19 при дельта-штамме выросла

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Длительность заболевания COVID-19 при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период, наоборот, сократился, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Действительно, генотип штамма дельта характеризуется более быстрым распространением вируса и более тяжелым течением заболевания. Новый штамм внес некоторые коррективы в сроки инкубационного периода — он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее", — сказал Горелов.

При этом он отметил, что, как и при инфицировании другими штаммами, тяжесть заболевания во многом определяется вирусной нагрузкой, которую получил человек при заражении, и состоянием иммунитета при встрече с вирусом.
Горелов также подчеркнул важность своевременного прохождения вакцинации от COVID-19, чтобы защитить себя от болезни.
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