https://ria.ru/20210730/koreya-1743671775.html

Южная Корея предложила КНДР создать систему для онлайн-переговоров

Южная Корея предложила КНДР создать систему для онлайн-переговоров - РИА Новости, 30.07.2021

Южная Корея предложила КНДР создать систему для онлайн-переговоров

Южная Корея предложила КНДР создать конференц-систему для проведения онлайн-переговоров в условиях коронавируса, сообщил на пресс-конференции министр... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T17:35

2021-07-30T17:35

2021-07-30T17:35

в мире

кндр (северная корея)

пхеньян

южная корея

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СЕУЛ, 30 июл – РИА Новости. Южная Корея предложила КНДР создать конференц-систему для проведения онлайн-переговоров в условиях коронавируса, сообщил на пресс-конференции министр объединения Республики Корея Ли Ин Ён.Предложение было сделано в четверг по недавно восстановленному межкорейскому каналу связи."Вчера мы предложили обсудить вопрос о создании системы виртуальных переговоров через наше отделение связи, и Северная Корея получила документ с нашим предложением", - заявил министр, отметив, что надеется на положительный ответ КНДР.По его словам, правительство Южной Кореи постарается как можно скорее завершить создание системы виртуальных переговоров, чтобы даже в условиях пандемии коронавируса иметь возможность продвинуться в восстановлении межкорейских отношений.Он также сообщил, что министерство объединения возобновит выдачу разрешений гражданским организациям на оказание гуманитарной помощи Пхеньяну. Рассмотрение заявлений было приостановлено с сентября 2020 года, когда сотрудник южнокорейского рыболовного контроля случайно заплыл в воды КНДР и был застрелен патрульными.Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки анти-пхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. ЦТАК 9 июня 2020 года сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. Северная Корея 16 июня 2020 года взорвала координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон.Во вторник Южная и Северная Корея договорились о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских каналов связи. С апреля главы государств несколько раз обменялись официальными посланиями, результатом чего стало восстановление коммуникации. Были вновь запущены четыре из пяти линий связи, пятая линия между разведывательными органами двух стран, предположительно, и не прекращала работать.

https://ria.ru/20210728/kndr-1743201173.html

https://ria.ru/20210628/koreya-1738858537.html

кндр (северная корея)

пхеньян

южная корея

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в мире, кндр (северная корея), пхеньян, южная корея