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Южная Корея предложила КНДР создать систему для онлайн-переговоров
Южная Корея предложила КНДР создать систему для онлайн-переговоров - РИА Новости, 30.07.2021
Южная Корея предложила КНДР создать систему для онлайн-переговоров
Южная Корея предложила КНДР создать конференц-систему для проведения онлайн-переговоров в условиях коронавируса, сообщил на пресс-конференции министр... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:35
2021-07-30T17:35
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
южная корея
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СЕУЛ, 30 июл – РИА Новости. Южная Корея предложила КНДР создать конференц-систему для проведения онлайн-переговоров в условиях коронавируса, сообщил на пресс-конференции министр объединения Республики Корея Ли Ин Ён.Предложение было сделано в четверг по недавно восстановленному межкорейскому каналу связи."Вчера мы предложили обсудить вопрос о создании системы виртуальных переговоров через наше отделение связи, и Северная Корея получила документ с нашим предложением", - заявил министр, отметив, что надеется на положительный ответ КНДР.По его словам, правительство Южной Кореи постарается как можно скорее завершить создание системы виртуальных переговоров, чтобы даже в условиях пандемии коронавируса иметь возможность продвинуться в восстановлении межкорейских отношений.Он также сообщил, что министерство объединения возобновит выдачу разрешений гражданским организациям на оказание гуманитарной помощи Пхеньяну. Рассмотрение заявлений было приостановлено с сентября 2020 года, когда сотрудник южнокорейского рыболовного контроля случайно заплыл в воды КНДР и был застрелен патрульными.Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки анти-пхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. ЦТАК 9 июня 2020 года сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. Северная Корея 16 июня 2020 года взорвала координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон.Во вторник Южная и Северная Корея&nbsp; договорились о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских каналов связи. С апреля главы государств несколько раз обменялись официальными посланиями, результатом чего стало восстановление коммуникации. Были вновь запущены четыре из пяти линий связи, пятая линия между разведывательными органами двух стран, предположительно, и не прекращала работать.
https://ria.ru/20210728/kndr-1743201173.html
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в мире, кндр (северная корея), пхеньян, южная корея
17:35 30.07.2021
 
Южная Корея предложила КНДР создать систему для онлайн-переговоров

Южная Корея предложила КНДР создать конференц-систему для онлайн-переговоров в условиях коронавируса

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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СЕУЛ, 30 июл – РИА Новости. Южная Корея предложила КНДР создать конференц-систему для проведения онлайн-переговоров в условиях коронавируса, сообщил на пресс-конференции министр объединения Республики Корея Ли Ин Ён.
Предложение было сделано в четверг по недавно восстановленному межкорейскому каналу связи.
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"Вчера мы предложили обсудить вопрос о создании системы виртуальных переговоров через наше отделение связи, и Северная Корея получила документ с нашим предложением", - заявил министр, отметив, что надеется на положительный ответ КНДР.
По его словам, правительство Южной Кореи постарается как можно скорее завершить создание системы виртуальных переговоров, чтобы даже в условиях пандемии коронавируса иметь возможность продвинуться в восстановлении межкорейских отношений.
"Теперь, когда линии связи между двумя Кореями восстановлены, мы обсудим наши идеи по созданию каналов связи с Севером и продолжим подготовку, чтобы диалог мог состояться в любое время", - пояснил Ли Ин Ён.
Он также сообщил, что министерство объединения возобновит выдачу разрешений гражданским организациям на оказание гуманитарной помощи Пхеньяну. Рассмотрение заявлений было приостановлено с сентября 2020 года, когда сотрудник южнокорейского рыболовного контроля случайно заплыл в воды КНДР и был застрелен патрульными.
Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки анти-пхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. ЦТАК 9 июня 2020 года сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. Северная Корея 16 июня 2020 года взорвала координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон.
Во вторник Южная и Северная Корея  договорились о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских каналов связи. С апреля главы государств несколько раз обменялись официальными посланиями, результатом чего стало восстановление коммуникации. Были вновь запущены четыре из пяти линий связи, пятая линия между разведывательными органами двух стран, предположительно, и не прекращала работать.
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