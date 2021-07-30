https://ria.ru/20210730/koreya-1743671775.html
Южная Корея предложила КНДР создать систему для онлайн-переговоров
Южная Корея предложила КНДР создать систему для онлайн-переговоров - РИА Новости, 30.07.2021
Южная Корея предложила КНДР создать систему для онлайн-переговоров
Южная Корея предложила КНДР создать конференц-систему для проведения онлайн-переговоров в условиях коронавируса, сообщил на пресс-конференции министр... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:35
2021-07-30T17:35
2021-07-30T17:35
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153073/36/1530733613_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5da79304f779eea243f58fc1928ac3a7.jpg
СЕУЛ, 30 июл – РИА Новости. Южная Корея предложила КНДР создать конференц-систему для проведения онлайн-переговоров в условиях коронавируса, сообщил на пресс-конференции министр объединения Республики Корея Ли Ин Ён.Предложение было сделано в четверг по недавно восстановленному межкорейскому каналу связи."Вчера мы предложили обсудить вопрос о создании системы виртуальных переговоров через наше отделение связи, и Северная Корея получила документ с нашим предложением", - заявил министр, отметив, что надеется на положительный ответ КНДР.По его словам, правительство Южной Кореи постарается как можно скорее завершить создание системы виртуальных переговоров, чтобы даже в условиях пандемии коронавируса иметь возможность продвинуться в восстановлении межкорейских отношений.Он также сообщил, что министерство объединения возобновит выдачу разрешений гражданским организациям на оказание гуманитарной помощи Пхеньяну. Рассмотрение заявлений было приостановлено с сентября 2020 года, когда сотрудник южнокорейского рыболовного контроля случайно заплыл в воды КНДР и был застрелен патрульными.Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки анти-пхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. ЦТАК 9 июня 2020 года сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. Северная Корея 16 июня 2020 года взорвала координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон.Во вторник Южная и Северная Корея договорились о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских каналов связи. С апреля главы государств несколько раз обменялись официальными посланиями, результатом чего стало восстановление коммуникации. Были вновь запущены четыре из пяти линий связи, пятая линия между разведывательными органами двух стран, предположительно, и не прекращала работать.
https://ria.ru/20210728/kndr-1743201173.html
https://ria.ru/20210628/koreya-1738858537.html
кндр (северная корея)
пхеньян
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153073/36/1530733613_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44048129214e2b04609fa908139945b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), пхеньян, южная корея
Южная Корея предложила КНДР создать систему для онлайн-переговоров
Южная Корея предложила КНДР создать конференц-систему для онлайн-переговоров в условиях коронавируса
СЕУЛ, 30 июл – РИА Новости. Южная Корея
предложила КНДР
создать конференц-систему для проведения онлайн-переговоров в условиях коронавируса, сообщил на пресс-конференции министр объединения Республики Корея Ли Ин Ён.
Предложение было сделано в четверг по недавно восстановленному межкорейскому каналу связи.
"Вчера мы предложили обсудить вопрос о создании системы виртуальных переговоров через наше отделение связи, и Северная Корея получила документ с нашим предложением", - заявил министр, отметив, что надеется на положительный ответ КНДР.
По его словам, правительство Южной Кореи постарается как можно скорее завершить создание системы виртуальных переговоров, чтобы даже в условиях пандемии коронавируса иметь возможность продвинуться в восстановлении межкорейских отношений.
"Теперь, когда линии связи между двумя Кореями восстановлены, мы обсудим наши идеи по созданию каналов связи с Севером и продолжим подготовку, чтобы диалог мог состояться в любое время", - пояснил Ли Ин Ён.
Он также сообщил, что министерство объединения возобновит выдачу разрешений гражданским организациям на оказание гуманитарной помощи Пхеньяну
. Рассмотрение заявлений было приостановлено с сентября 2020 года, когда сотрудник южнокорейского рыболовного контроля случайно заплыл в воды КНДР и был застрелен патрульными.
Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки анти-пхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. ЦТАК 9 июня 2020 года сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. Северная Корея 16 июня 2020 года взорвала координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон
.
Во вторник Южная и Северная Корея договорились о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских каналов связи. С апреля главы государств несколько раз обменялись официальными посланиями, результатом чего стало восстановление коммуникации. Были вновь запущены четыре из пяти линий связи, пятая линия между разведывательными органами двух стран, предположительно, и не прекращала работать.