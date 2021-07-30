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Ульяновская область
https://ria.ru/20210730/konsultatsiya-1743646604.html
Более 30 тысяч ульяновских родителей получили бесплатную консультацию
Более 30 тысяч ульяновских родителей получили бесплатную консультацию - РИА Новости, 30.07.2021
Более 30 тысяч ульяновских родителей получили бесплатную консультацию
В Ульяновской области в рамках нацпроекта "Образование" заработали центры консультативной помощи родителям: более 30 тысяч человек уже получили бесплатные... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:58
2021-07-30T15:58
ульяновская область
общество
ульяновская область
национальная родительская ассоциация
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УЛЬЯНОВСК, 30 июл – РИА Новости. В Ульяновской области в рамках нацпроекта "Образование" заработали центры консультативной помощи родителям: более 30 тысяч человек уже получили бесплатные консультации по вопросам воспитания и образования детей, сообщает пресс-служба правительства региона.Центры консультативной помощи родителям созданы на базе четырех учреждений области: это центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Развитие", Ульяновский государственный педагогический университет, центр психолого-медико-социального сопровождения "Росток" и НКО "Профи-центр".Большая часть вопросов тех, кто обратился в консультативные службы, касалась личностных и социально-психологических проблем родителей и детей дошкольного и школьного возраста и отношений в семье в целом. На базе центров осуществляется поддержка по вопросам социальной адаптации детей и родителей, консультации по темам усыновления и опеки, взаимодействия родителей с образовательными учреждениями. Для родителей детей и подростков, имеющих нарушения речевого развития, предусмотрены консультации логопеда.Специалисты также делают акцент на просветительской деятельности. Кроме консультаций, они проводят мастер-классы, выезжая на родительские собрания и заседания клубов. В частности, это мастер-классы по организации семейного досуга, нетрадиционным техникам рисования, развивающим занятиям с детьми."Чтобы воспитать хорошего человека, успешную и гармоничную личность, родителям порой необходима квалифицированная помощь специалистов. Именно для этого и создан наш центр. К нам может обратиться любой житель Ульяновской области и получить услугу в удобном для него формате", - приводит пресс-служба слова ректора УлГПУ имени И.Н. Ульянова, ответственного секретаря областного отделения Национальной родительской ассоциации Игоря Петрищева.
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общество, ульяновская область, национальная родительская ассоциация
15:58 30.07.2021
 

Более 30 тысяч ульяновских родителей получили бесплатную консультацию

© Fotolia / michaeljungМужчина на приеме у психотерапевта
Мужчина на приеме у психотерапевта - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Fotolia / michaeljung
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УЛЬЯНОВСК, 30 июл – РИА Новости. В Ульяновской области в рамках нацпроекта "Образование" заработали центры консультативной помощи родителям: более 30 тысяч человек уже получили бесплатные консультации по вопросам воспитания и образования детей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Центры консультативной помощи родителям созданы на базе четырех учреждений области: это центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Развитие", Ульяновский государственный педагогический университет, центр психолого-медико-социального сопровождения "Росток" и НКО "Профи-центр".
"В настоящее время проведен промежуточный мониторинг по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, а также жителям, желающим взять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения. За полгода такую бесплатную помощь получили 30891 человек", - приводит пресс-служба слова и.о. министра просвещения и воспитания Ульяновской области Натальи Семеновой.
Большая часть вопросов тех, кто обратился в консультативные службы, касалась личностных и социально-психологических проблем родителей и детей дошкольного и школьного возраста и отношений в семье в целом. На базе центров осуществляется поддержка по вопросам социальной адаптации детей и родителей, консультации по темам усыновления и опеки, взаимодействия родителей с образовательными учреждениями. Для родителей детей и подростков, имеющих нарушения речевого развития, предусмотрены консультации логопеда.
Специалисты также делают акцент на просветительской деятельности. Кроме консультаций, они проводят мастер-классы, выезжая на родительские собрания и заседания клубов. В частности, это мастер-классы по организации семейного досуга, нетрадиционным техникам рисования, развивающим занятиям с детьми.
"Чтобы воспитать хорошего человека, успешную и гармоничную личность, родителям порой необходима квалифицированная помощь специалистов. Именно для этого и создан наш центр. К нам может обратиться любой житель Ульяновской области и получить услугу в удобном для него формате", - приводит пресс-служба слова ректора УлГПУ имени И.Н. Ульянова, ответственного секретаря областного отделения Национальной родительской ассоциации Игоря Петрищева.
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Ульяновская областьОбществоУльяновская областьНациональная родительская ассоциация
 
 
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