https://ria.ru/20210730/konsultatsiya-1743646604.html

Более 30 тысяч ульяновских родителей получили бесплатную консультацию

Более 30 тысяч ульяновских родителей получили бесплатную консультацию - РИА Новости, 30.07.2021

Более 30 тысяч ульяновских родителей получили бесплатную консультацию

В Ульяновской области в рамках нацпроекта "Образование" заработали центры консультативной помощи родителям: более 30 тысяч человек уже получили бесплатные... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T15:58

2021-07-30T15:58

2021-07-30T15:58

ульяновская область

общество

ульяновская область

национальная родительская ассоциация

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УЛЬЯНОВСК, 30 июл – РИА Новости. В Ульяновской области в рамках нацпроекта "Образование" заработали центры консультативной помощи родителям: более 30 тысяч человек уже получили бесплатные консультации по вопросам воспитания и образования детей, сообщает пресс-служба правительства региона.Центры консультативной помощи родителям созданы на базе четырех учреждений области: это центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Развитие", Ульяновский государственный педагогический университет, центр психолого-медико-социального сопровождения "Росток" и НКО "Профи-центр".Большая часть вопросов тех, кто обратился в консультативные службы, касалась личностных и социально-психологических проблем родителей и детей дошкольного и школьного возраста и отношений в семье в целом. На базе центров осуществляется поддержка по вопросам социальной адаптации детей и родителей, консультации по темам усыновления и опеки, взаимодействия родителей с образовательными учреждениями. Для родителей детей и подростков, имеющих нарушения речевого развития, предусмотрены консультации логопеда.Специалисты также делают акцент на просветительской деятельности. Кроме консультаций, они проводят мастер-классы, выезжая на родительские собрания и заседания клубов. В частности, это мастер-классы по организации семейного досуга, нетрадиционным техникам рисования, развивающим занятиям с детьми."Чтобы воспитать хорошего человека, успешную и гармоничную личность, родителям порой необходима квалифицированная помощь специалистов. Именно для этого и создан наш центр. К нам может обратиться любой житель Ульяновской области и получить услугу в удобном для него формате", - приводит пресс-служба слова ректора УлГПУ имени И.Н. Ульянова, ответственного секретаря областного отделения Национальной родительской ассоциации Игоря Петрищева.

https://realty.ria.ru/20210618/ulyanovsk-1737602023.html

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ульяновская область, национальная родительская ассоциация