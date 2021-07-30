https://ria.ru/20210730/kompensatsiya-1743624569.html

В Смоленске женщина отсудила компенсацию у поликлиники после удаления почки

В Смоленске женщина отсудила компенсацию у поликлиники после удаления почки - РИА Новости, 30.07.2021

В Смоленске женщина отсудила компенсацию у поликлиники после удаления почки

Жительнице Смоленска, требовавшей компенсацию морального вреда у медиков, чье неправильное, по ее мнению, лечение привело к потере почки, присудили пять тысяч... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:13

2021-07-30T14:13

2021-07-30T14:13

происшествия

смоленск

здоровье - общество

смоленский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Жительнице Смоленска, требовавшей компенсацию морального вреда у медиков, чье неправильное, по ее мнению, лечение привело к потере почки, присудили пять тысяч рублей – суд счел, что медики ошиблись, но не в лечении, а только в оформлении документов.По данным Смоленского областного суда, жительница Смоленска обратилась в суд с иском к местной поликлинике и экспертным организациям об установлении группы инвалидности, возмещении затрат на медикаменты и взыскании компенсации морального вреда."Гражданка указала на ненадлежащее оказание поликлиникой медицинской помощи в лечении мочекаменной болезни почек, в результате чего ей была проведена операция по удалению почки", - говорится в сообщении областного суда.Отмечается, что суд первой инстанции - Промышленный районный суд Смоленска - отказал женщине в удовлетворении требований, поскольку не нашел недостатков при оказании медицинской помощи, с этим решением согласилась судебная коллегия по гражданским делам Смоленского областного суда.Женщина обжаловала решение."Судебная коллегия по гражданским делам Смоленского областного суда решение Промышленного районного суда Смоленска отменила в части, взыскав моральный вред в размере 5000 рублей и судебные расходы… в связи с тем, что по делу судебно-медицинской экспертизой установлено наличие дефекта оказания медицинской помощи (ненадлежащего оформления медицинской документации)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210729/pochki-1743366351.html

https://ria.ru/20210312/pochki-1600972500.html

https://ria.ru/20210225/vrachi-1598809299.html

смоленск

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происшествия, смоленск, здоровье - общество, смоленский областной суд