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В Смоленске женщина отсудила компенсацию у поликлиники после удаления почки
В Смоленске женщина отсудила компенсацию у поликлиники после удаления почки - РИА Новости, 30.07.2021
В Смоленске женщина отсудила компенсацию у поликлиники после удаления почки
Жительнице Смоленска, требовавшей компенсацию морального вреда у медиков, чье неправильное, по ее мнению, лечение привело к потере почки, присудили пять тысяч... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:13
2021-07-30T14:13
происшествия
смоленск
здоровье - общество
смоленский областной суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Жительнице Смоленска, требовавшей компенсацию морального вреда у медиков, чье неправильное, по ее мнению, лечение привело к потере почки, присудили пять тысяч рублей – суд счел, что медики ошиблись, но не в лечении, а только в оформлении документов.По данным Смоленского областного суда, жительница Смоленска обратилась в суд с иском к местной поликлинике и экспертным организациям об установлении группы инвалидности, возмещении затрат на медикаменты и взыскании компенсации морального вреда."Гражданка указала на ненадлежащее оказание поликлиникой медицинской помощи в лечении мочекаменной болезни почек, в результате чего ей была проведена операция по удалению почки", - говорится в сообщении областного суда.Отмечается, что суд первой инстанции - Промышленный районный суд Смоленска - отказал женщине в удовлетворении требований, поскольку не нашел недостатков при оказании медицинской помощи, с этим решением согласилась судебная коллегия по гражданским делам Смоленского областного суда.Женщина обжаловала решение."Судебная коллегия по гражданским делам Смоленского областного суда решение Промышленного районного суда Смоленска отменила в части, взыскав моральный вред в размере 5000 рублей и судебные расходы… в связи с тем, что по делу судебно-медицинской экспертизой установлено наличие дефекта оказания медицинской помощи (ненадлежащего оформления медицинской документации)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210729/pochki-1743366351.html
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происшествия, смоленск, здоровье - общество, смоленский областной суд
14:13 30.07.2021
 
В Смоленске женщина отсудила компенсацию у поликлиники после удаления почки

Жительница Смоленска отсудила пять тысяч рублей у поликлиники после удаления почки

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Жительнице Смоленска, требовавшей компенсацию морального вреда у медиков, чье неправильное, по ее мнению, лечение привело к потере почки, присудили пять тысяч рублей – суд счел, что медики ошиблись, но не в лечении, а только в оформлении документов.
По данным Смоленского областного суда, жительница Смоленска обратилась в суд с иском к местной поликлинике и экспертным организациям об установлении группы инвалидности, возмещении затрат на медикаменты и взыскании компенсации морального вреда.
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"Гражданка указала на ненадлежащее оказание поликлиникой медицинской помощи в лечении мочекаменной болезни почек, в результате чего ей была проведена операция по удалению почки", - говорится в сообщении областного суда.
Отмечается, что суд первой инстанции - Промышленный районный суд Смоленска - отказал женщине в удовлетворении требований, поскольку не нашел недостатков при оказании медицинской помощи, с этим решением согласилась судебная коллегия по гражданским делам Смоленского областного суда.
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Женщина обжаловала решение.
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