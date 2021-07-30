https://ria.ru/20210730/komik-1743677727.html

Комик Мирзализаде снова пошутил про русских после вызова в прокуратуру

Комик Мирзализаде снова пошутил про русских после вызова в прокуратуру - РИА Новости, 30.07.2021

Комик Мирзализаде снова пошутил про русских после вызова в прокуратуру

Юморист Идрак Мирзализаде снова пошутил про русских во время выступления в Москве, передает "360". РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T17:57

2021-07-30T17:57

2021-07-30T18:26

общество

москва

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Юморист Идрак Мирзализаде снова пошутил про русских во время выступления в Москве, передает "360".По данным телеканала, сегодня на концерте стендап-комик попытался оправдаться за скандальный монолог о "русских и фекалиях".Мирзализаде отметил, что на его выступления ходят по большей части славяне. В конце монолога он попросил русских поаплодировать, а затем "встать и уйти".Ранее столичная прокуратура возбудила против юмориста административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку. Причиной стало видео со словами о "русских и фекалиях", из-за которого комику написали множество негативных комментариев в инстаграме, в том числе с угрозами избиения. В ближайшее время административное дело направят в Таганский районный суд. Инкриминируемая комику статья предполагает как штраф до 20 тысяч рублей, так и до 15 суток ареста.

https://rsport.ria.ru/20210729/medali-1743511506.html

москва

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2021

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