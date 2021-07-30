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Комик Мирзализаде снова пошутил про русских после вызова в прокуратуру
Комик Мирзализаде снова пошутил про русских после вызова в прокуратуру - РИА Новости, 30.07.2021
Комик Мирзализаде снова пошутил про русских после вызова в прокуратуру
Юморист Идрак Мирзализаде снова пошутил про русских во время выступления в Москве, передает "360". РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:57
2021-07-30T17:57
2021-07-30T18:26
общество
москва
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Юморист Идрак Мирзализаде снова пошутил про русских во время выступления в Москве, передает "360".По данным телеканала, сегодня на концерте стендап-комик попытался оправдаться за скандальный монолог о "русских и фекалиях".Мирзализаде отметил, что на его выступления ходят по большей части славяне. В конце монолога он попросил русских поаплодировать, а затем "встать и уйти".Ранее столичная прокуратура возбудила против юмориста административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку. Причиной стало видео со словами о "русских и фекалиях", из-за которого комику написали множество негативных комментариев в инстаграме, в том числе с угрозами избиения. В ближайшее время административное дело направят в Таганский районный суд. Инкриминируемая комику статья предполагает как штраф до 20 тысяч рублей, так и до 15 суток ареста.
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общество, москва
17:57 30.07.2021 (обновлено: 18:26 30.07.2021)
Комик Мирзализаде снова пошутил про русских после вызова в прокуратуру
Комик Мирзализаде снова пошутил про русских после вызова в прокуратуру
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Юморист Идрак Мирзализаде снова пошутил про русских во время выступления в Москве
, передает "360"
.
По данным телеканала, сегодня на концерте стендап-комик попытался оправдаться за скандальный монолог о "русских и фекалиях".
"Просто я пошутил, выразился, возможно, немного грубовато, но в любом случае это шутка в контексте и так далее. И это все вырезали и начали форсить, что я русофоб. Это так и есть, я русофоб", — сказал он и частично повторил пассаж, вызвавший общественный резонанс.
Мирзализаде отметил, что на его выступления ходят по большей части славяне. В конце монолога он попросил русских поаплодировать, а затем "встать и уйти".
Ранее столичная прокуратура возбудила против юмориста административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку. Причиной стало видео со словами о "русских и фекалиях", из-за которого комику написали множество негативных комментариев в инстаграме, в том числе с угрозами избиения. В ближайшее время административное дело направят в Таганский районный суд. Инкриминируемая комику статья предполагает как штраф до 20 тысяч рублей, так и до 15 суток ареста.