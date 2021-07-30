https://ria.ru/20210730/komik-1743657022.html

Прокуратура возбудила дело против стендап-комика Мирзализаде

Прокуратура возбудила дело против стендап-комика Мирзализаде - РИА Новости, 30.07.2021

Прокуратура возбудила дело против стендап-комика Мирзализаде

Столичная прокуратура возбудила против стендап-комика Идрака Мирзализаде административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T16:38

2021-07-30T16:38

2021-07-30T17:29

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прокуратура г. москвы

россия

идрак мирзализаде

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Столичная прокуратура возбудила против стендап-комика Идрака Мирзализаде административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку.В ведомстве подтвердили факт делопроизводства в отношении 29-летнего мужчины. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о юмористе.Ранее полиция вручила ему повестку о явке для беседы по поводу его шуток "националистического характера".Во время прокурорской проверки установили, что мужчина публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".На видео, которое получило распространение в Сети, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". После этого, судя по его профилю в инстаграме, он получил множество негативных комментариев, в том числе с угрозами избиения.В ближайшее время административный материал направят в Таганский районный суд.Инкриминируемая комику статья предполагает как штраф до 20 тысяч рублей, так и до 15 суток ареста. Юрлицо может получить наказание на сумму от 250 до 500 тысяч рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/sobolev-1730003043.html

https://ria.ru/20210723/zaderzhanie-1742579900.html

https://ria.ru/20210326/stendap-1602990318.html

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происшествия, москва, прокуратура г. москвы, россия, идрак мирзализаде