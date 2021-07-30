https://ria.ru/20210730/komik-1743657022.html
Прокуратура возбудила дело против стендап-комика Мирзализаде
Прокуратура возбудила дело против стендап-комика Мирзализаде - РИА Новости, 30.07.2021
Прокуратура возбудила дело против стендап-комика Мирзализаде
Столичная прокуратура возбудила против стендап-комика Идрака Мирзализаде административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:38
2021-07-30T16:38
2021-07-30T17:29
происшествия
москва
прокуратура г. москвы
россия
идрак мирзализаде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743394331_0:0:2268:1277_1920x0_80_0_0_c31402e7dbe81a0a99d390024c976feb.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Столичная прокуратура возбудила против стендап-комика Идрака Мирзализаде административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку.В ведомстве подтвердили факт делопроизводства в отношении 29-летнего мужчины. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о юмористе.Ранее полиция вручила ему повестку о явке для беседы по поводу его шуток "националистического характера".Во время прокурорской проверки установили, что мужчина публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".На видео, которое получило распространение в Сети, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". После этого, судя по его профилю в инстаграме, он получил множество негативных комментариев, в том числе с угрозами избиения.В ближайшее время административный материал направят в Таганский районный суд.Инкриминируемая комику статья предполагает как штраф до 20 тысяч рублей, так и до 15 суток ареста. Юрлицо может получить наказание на сумму от 250 до 500 тысяч рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/sobolev-1730003043.html
https://ria.ru/20210723/zaderzhanie-1742579900.html
https://ria.ru/20210326/stendap-1602990318.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743394331_547:0:2268:1291_1920x0_80_0_0_1327593bed178d64f408057537ad7e78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, прокуратура г. москвы, россия, идрак мирзализаде
16:38 30.07.2021 (обновлено: 17:29 30.07.2021)
Прокуратура возбудила дело против стендап-комика Мирзализаде
Прокуратура Москвы возбудила дело об унижении по национальному признаку против комика Мирзализаде
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Столичная прокуратура возбудила против стендап-комика Идрака Мирзализаде
административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку.
В ведомстве подтвердили факт делопроизводства в отношении 29-летнего мужчины. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о юмористе.
Ранее полиция вручила ему повестку о явке для беседы по поводу его шуток "националистического характера".
Во время прокурорской проверки установили, что мужчина публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".
На видео, которое получило распространение в Сети, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". После этого, судя по его профилю в инстаграме
, он получил множество негативных комментариев, в том числе с угрозами избиения.
В ближайшее время административный материал направят в Таганский районный суд.
Инкриминируемая комику статья предполагает как штраф до 20 тысяч рублей, так и до 15 суток ареста. Юрлицо может получить наказание на сумму от 250 до 500 тысяч рублей.